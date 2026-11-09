«La vida es hoy»: el sentido mensaje de Esteban Bullrich por la visita de León XIV

El exfuncionario nacional dejó una reflexión sobre la visita papal y los cambios que propone para la vida cotidiana.

(BUENOS AIRES).- «La vida es hoy», dijo Esteban Bullrich en una columna dirigida a los oyentes, en la que llevó esa consigna a la visita del Papa León XIV a la Argentina. Con un sistema que traduce su mirada en palabras, llamó a convertir la llegada del pontífice en una oportunidad para cambiar conductas y expresar el amor sin postergarlo.

La intervención fue presentada como una reflexión especial por la visita papal. Bullrich convive con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica degenerativa e incurable, y se comunica mediante el movimiento de los ojos. El mecanismo transforma su mirada en palabras y, a través de Internet, permite escuchar el mensaje con la voz original de Bullrich. Así pudo compartir sus ideas con los oyentes, pese a que ya no puede hablar.

El diagnóstico llegó en 2021. Esteban Bullrich contó que la consigna se convirtió en el lema de su vida y que la pronunció poco después de recibir el diagnóstico. También recordó que durante años vivió pendiente del futuro: «durante gran parte de mi vida viví pensando en el futuro, siempre había algo urgente que hacer antes de ocuparme de lo verdaderamente importante…» Dijo que la enfermedad incurable le hizo entender que «el mañana no está garantizado…».

El efecto de la enfermedad apareció en otra parte del mensaje. «Hoy no puedo caminar, hablar ni abrazar a mis hijos, pero puedo amarlos, escucharlos…», expresó Bullrich al describir lo que todavía puede hacer. También sostuvo que la felicidad no consiste en tener todo lo que se desea, sino en agradecer lo que se tiene. Esa experiencia personal fue el punto de partida para pensar qué puede dejar la visita papal en la vida cotidiana.

Sobre la llegada del pontífice, Bullrich advirtió que existe el riesgo de vivirla como un acontecimiento extraordinario que dura unos días, emociona y luego se olvida. Su planteo fue que el valor de la visita no debe medirse solo por las multitudes o los discursos: «Pero el verdadero valor de la visita de un Papa no está solamente en las multitudes que reúnen y en sus discursos, está en lo que somos capaces de cambiar en nuestra vida después de escucharlo». Así puso el acento en las consecuencias de lo que cada persona haga después de escuchar al Papa.

Bullrich explicó que el llamado era trasladar esa reflexión a actos concretos y cercanos. Convocó a perdonar, reconciliarse, ayudar a quien sufre y decirles a los seres queridos cuánto los ama sin esperar: «…que podemos perdonar hoy, reconciliarnos hoy, ayudar a quien sufre hoy y decirles a nuestros seres queridos cuánto los amamos hoy…». También recordó que «Francisco me enseñó que Dios es bueno y que su misericordia está siempre disponible, no mañana, cuando seamos mejores personas, hoy, con nuestras debilidades y contradicciones…». Sostuvo, además, que «…la fe no debería ser solamente una esperanza puesta en el cielo, tiene que ser una manera de vivir en la tierra…».

En otra entrevista, Bullrich señaló: «Me llama la atención su serenidad, sobre todo en una época muy dominada por la confrontación». También sostuvo que León XIV tiene el desafío de continuar una Iglesia en movimiento sin convertirse necesariamente en una prolongación del pontificado de Francisco. La visita del Papa a la Argentina estaba prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.