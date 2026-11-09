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Un tenista argentino ganó un torneo en Brasil y festejó de manera polémica: su rival le negó el saludo y el público lo abucheó

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El tenista argentino superó a Thiago Seyboth Wild en sets corridos y levantó su segundo trofeo Challenger del año. La semana pasada había tenido una polémica actitud al abandonart el Challenger de Guayaquil, algo por lo que luego pidió disculpas.

Camilo Ugo Carabelli coronó una semana perfecta en el Challenger de Costa do Sauípe, pero su consagración en Brasil estuvo lejos de pasar inadvertida. El tenista argentino derrotó al local Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 7-5, levantó su segundo trofeo de la temporada y protagonizó un festejo que desató la polémica.

Apenas se consumó el último punto, el jugador del Bajo Belgrano se dio vuelta hacia el público y realizó el gesto de mandar a dormir a los espectadores. Juntó las manos al costado de su rostro, cerró los ojos y desató los abucheos de los hinchas brasileños.

La provocación tampoco le cayó nada bien a Seyboth Wild. Cuando llegó el momento del saludo en la red, el tenista local decidió ignorar a su rival y se negó a darle la mano. Ugo Carabelli se acercó igualmente para cumplir con el protocolo, pero, ante el desplante, terminó saludando por segunda vez al umpire.

Camilo Ugo Carabelli También justificó su festejo por la dificultad que representa jugar en Brasil frente a un tenista local. “Es re difícil jugar en Brasil para un argentino, más aún cuando el rival juega de local. Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés”, reconoció. (Camilo Ugo Carabelli IG)
Camilo Ugo Carabelli También justificó su festejo por la dificultad que representa jugar en Brasil frente a un tenista local. “Es re difícil jugar en Brasil para un argentino, más aún cuando el rival juega de local. Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés”, reconoció. (Camilo Ugo Carabelli IG)

Lejos de alimentar la polémica, el argentino le restó importancia al episodio después del encuentro. “Él es así, siempre fue así. No me molesta porque ya lo conozco desde chico. Son cosas del partido”, explicó al referirse a la reacción de su rival.

También justificó su festejo por la dificultad que representa jugar en Brasil frente a un tenista local. “Es re difícil jugar en Brasil para un argentino, más aún cuando el rival juega de local. Te vuelven loco, pero es super entendible y lo mismo pasaría si fuera al revés”, reconoció.

Más allá de los cruces y la tensión del final, la gira sudamericana dejó un saldo muy positivo para Ugo Carabelli. Después de su paso por Guayaquil y la consagración en Costa do Sauípe, el argentino sumó puntos importantes para acercarse al top 70 del ranking ATP, un objetivo que también puede resultar determinante de cara a la clasificación al cuadro principal del próximo Abierto de Australia y a los primeros Masters 1000 de 2027.

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