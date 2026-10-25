Silvia Lospennato le pidió a Javier Milei que cuide la «convivencia democrática»

La diputada porteña cuestionó los ataques de Milei a periodistas y defendió las primarias, en medio del debate por la reforma electoral.

Las declaraciones de Javier Milei contra un grupo de periodistas tras el fallo que lo sobreseyó de la causa $LIBRA, aún siguen generando muchas repercusiones. Silvia Lospennato, actual diputada porteña por el PRO, le pidió al presidente de la Nación “cuidar” la convivencia democrática.

En sus redes sociales, la legisladora de CABA se quejó de los dichos de Milei contra los comunicadores, a quienes insinuó que debían enviarlos a la “hoguera”, y apuntó: “Ninguna hoguera mata las ideas pero normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”.

Por otro lado, Lospennato fue más allá con su mensaje al mandatario libertario y señaló que “cuidar la convivencia democrática no es una elección, es nuestra obligación”. Entre los comentarios recibidos por su tuit, muchos le achacan no haber dicho nada cuando a Milei lo acusaban de haber tenido presuntas “relaciones sexuales” con su hermana.

Las repercusiones de los dichos de Milei contra la prensa

Desde que el presidente de la Nación realizó polémicas declaraciones contra los periodistas en la cena anual de la Fundación Faro, las repercusiones de sus palabras se multiplicaron en todo el ámbito político del país.

Por ejemplo, legisladores de la oposición y algunos aliados, como Martín Goerling del PRO, manifestaron su repudio a las afirmaciones de Milei, al tiempo que la el comité nacional de la UCR emitió un fuerte comunicado de prensa.

No es la primera vez que el presidente ataca a la prensa nacional, pero esta vez, desde la oposición consideran que ha “cruzado límites”, al insinuar que deberían ser quemados en la hoguera.

La defensa de Silvia Lospennato a las elecciones PASO

Silvia Lospennato es una de las referentes del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero también conocida a nivel nacional. Entre las diferencias que ha manifestado tener con la Libertad Avanza, está el proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO.

Para la dirigente del partido amarillo, las elecciones primarias no se deberían eliminar, ya que “se podrían mejorar porque son una buena herramienta para dirimir candidatos”. Esta reforma que planea Javier Milei le está dando algunos dolores del cabeza al oficialismo, porque el PRO, uno de sus aliados, no acompaña la idea de sacar las PASO.

Además, por una cuestión de tiempo, la aprobación o no de la reforma electoral debería estar lista antes de fin de año para que no se superponga con el inicio del calendario de votación del 2027.