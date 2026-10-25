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Boca Juniors le ganó 1-0 a Independiente sobre el final y es líder de la Tabla Anual

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El Xeneize se impuso con un gol de Facundo Herrera a los 42 minutos del segundo tiempo y consiguió un triunfo clave antes del Superclásico con River Plate

Boca Juniors le ganó 1-0 a Independiente sobre el final con un gol de Facundo Herrera y trepó a la cima de la Tabla Anual. El Xeneize llegó a 57 puntos y dejó atrás a Rosario Central (56). Además, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y cosecha 27 unidades en la Zona A, solo por detrás de Instituto (29).

El tanto llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor Herrera se anticipó con un cabezazo que sorprendió al arquero Santiago Mele, reemplazante de Rodrigo Rey en el arco de Independiente, y la pelota terminó en el fondo de la red. Fue el primer gol del juvenil en la categoría.

Antes del cierre decisivo, el encuentro había mostrado alternativas para ambos lados. Boca dispuso de una clara chance en el primer tiempo, cuando Leonardo Flores no logró definir tras un centro de Leandro Lozano desde la derecha, y poco después Miguel Merentiel exigió una atajada con las piernas de Mele.

Independiente respondió con un remate cruzado de Mateo Pérez Curci, apenas desviado, y un disparo de volea de Maximiliano Meza que contuvo Álvaro Montero, arquero de Boca. El local también dispuso de un tiro libre de Santiago Montiel que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el Rojo ganó terreno ofensivo sin lograr precisión en las jugadas de ataque. Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, había resuelto la titularidad de Leandro Paredes en lugar de Rodrigo Battaglia, lo que permitió al capitán volver a jugar desde el arranque tras el triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Sobre el final, con el resultado a favor, Montero volvió a destacarse con una atajada clave, mientras que en la última jugada del partido Milton Delgado exigió una respuesta al arquero de Independiente.

El resultado se suma a la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, certamen que Boca disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro, de Brasil.

El próximo compromiso de Boca en el campeonato local será el Superclásico ante River Plate, mientras que Independiente, que tiene 19 puntos en la Zona A, buscará frente a Defensa y Justicia permancer dentro de los clasificados a playoffs.

18:54 hsHoy

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

18:52 hsHoy

48 minutos: ¡Tapadón de Montero!

El arquero de Boca se lució con una gran atajada y en la contra Delgado exigió a Mele .

18:50 hsHoy

46 minutos: amarilla para Braida

El volante de Boca vio la amarilla por una infracción cerca del área.

18:50 hsHoy

Adicionaron cinco minutos

Se juega hasta los 50 minutos.

18:46 hsHoy

42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Tras un tiro de esquina de Villa, Herrera anticipó con un cabezazo con el parietal derecho, la pelota se le escurrió a Mele y decretó el 1-0. Fue el primer tanto del juvenil.

18:44 hsHoy

40 minutos: cambios en Independiente

Muy aplaudidos, se fueron Montiel y Ávila. Ingresaron Tomás Parmo y Felipe Tempone.

18:42 hsHoy

37 MINUTOS: ¡SE SALVÓ BOCA DE MANERA INCREÍBLE!

En primera ocasión, Montero le tapó un potente remate a Ávila y en el rebote Montiel mandó la pelota por arriba del travesaño.

18:39 hsHoy

35 minutos: cambio en Boca

Salió Leonel Flores e ingresó Carlos Palacios.

18:36 hsHoy

32 minutos: amonestado Herrera en Boca y cambios en Indepediente

Se fueron Maxi Meza y Pérez Curci. Ingresaron Iván Morales y Ruben Martínez.

18:30 hsHoy

25 minutos: cruce salvador de Arias

El defensor se anticipó a Enner Valencia que estaba a punto de rematar dentro del área y le negó el gol al delantero de Boca.

18:28 hsHoy

24 minutos: remate desviado de Ávila

El Chimy se perfiló y sacó un disparo de media distancia que no llegó a destino.

18:27 hsHoy

23 minutos: cambio en Independiente

Se fue Palais e ingresó Matías Abaldo

18:26 hsHoy

22 minutos: amonestado Milton Delgado

El volante sujetó a Montiel en plena corrida, cortó el avance y se ganó la amarilla.

18:24 hsHoy

20 minutos: ¡Tapada de Montero!

El arquero de Boca le negó el gol a Palais tras una habilitación de Pérez Curci

18:22 hsHoy

18 minutos: amonestado Pérez Curci

El volante de Independiente vio la amarilla por una infracción sobre Braida en la mitad de la cancha.

18:21 hsHoy

17 minutos: se lo perdió Merentiel y respondió Palais

El delantero de Boca conectó de manera defectuosa en la puerta del área chica y en la réplica el atacante de Indepndiente sacó un remate que se fue por arriba de los tres caños.

18:19 hsHoy

14 minutos: cambio en Boca

Ingresó Sebastián Villa y se fue Alan Velasco, que abandonó la cancha bajo una silbatina por su pasado en el Rojo.

18:12 hsHoy

7 minutos: amonestado Ávila

El delantero de Independiente, tras un tiro libre a favor, chocó a Braida que no lo dejó jugar rápido y se ganó la amarilla.

18:11 hsHoy

6 minutos: comienzo intenso de la segunda mitad

Ambos equipos se muestran con intenciones de atacar y el juego muestra dinámica, aunque todavía sin goles.

18:03 hsHoy

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

17:46 hsHoy

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Independiente y Boca Juniors empatan 0-0 en Avellaneda al término de los primeros 45 minutos. El desarrollo del juego tuvo al Xeneize como dominador de la posesión del balón, mientras que el Rojo generó peligro mediante contraataques.

El elenco de la Ribera tuvo las primeras aproximaciones y estuvo cerca de marcar cuando Leonel Flores se perdió una ocasión abajo del arco y también tuvo otra clara chance al momento que Miguel Merentiel definió de zurda, pero se topó con una atajada de Santiago Mele, quien fue titular en lugar de Rodrigo Rey.

Los dirigidos por Jadson Viera, en cambio, se mostraron peligrosos con Santiago Montiel y Maxi Meza, aunque las imprecisiones en los últimos metros no les permitieron romper el cero.

Independiente vs BocaEl remate de Merentiel (Fotobaires)
17:45 hsHoy

45 minutos: amarilla para Marcone

El volante de Independiente le cometió una dura falta a Ascacibar y fue apercibido. Se perderá el próximo encuentro por acumulación de amonestaciones.

17:43 hsHoy

42 minutos: probó Montiel de tiro libre

El futbolista de Independiente se hizo cargo de la ejecución a metro del área, pero su remate se fue por arriba de los tres palos.

17:34 hsHoy

33 minutos: Independiente desperdició una buena contra

Montiel, que manejó gran parte de la jugada, remató sin fuerzas tras un pase atrás de Palais y Montero controló con su mirada la trayectoria de la pelota.

17:30 hsHoy

29 minutos: buena aproximación de Independiente

El Chimy Ávila habilitó de cabeza a Maxi Meza y el ex River remató de volea, aunque su disparo se fue desviado.

17:27 hsHoy

26 minutos: llegada clara de Independiente

Pérez Curci se fue solo por la banda derecha, se metió dentro el área y sacó un remate que se fue desviado.

17:24 hsHoy

23 minutos: Ascacibar tuvo una buena chance

El volante de Boca quedó a centímetros de conectar un gran centro de Paredes, pero no llegó y el balón se perdió por línea final.

17:20 hsHoy

19 minutos: amonestado Di Lollo

El central de Boca vio la amarilla por cortar con infracción un ataque de Josías Palais.

17:17 hsHoy

16 minutos: respondió Independiente

Maxi Meza buscó un disparo con rosca al segundo palo desde la izquierda y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

17:15 hsHoy

14 minutos: Santiago Mele salvó a Independiente

El arquero del Rojo le tapó un remate de zurda a Miguel Merentiel que se había filtrado en el área.

17:07 hsHoy

6 minutos: se lo perdió Boca

Tras un gran centro de Lozano desde la derecha, Flores llegó por el segundo palo e intentó definir de primera, pero no le dio buena dirección y no pudo gritar el primer tanto de la tarde.

17:01 hsHoy

1 minuto: probó Independiente

El Rojo tuvo el primer ataque con un remate de Nahuel Banegas que se fue por arriba del travesaño.

16:59 hsHoy

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Independiente y Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura.

16:53 hsHoy

¡Salen los equipos a la cancha!

Independiente y Boca Juniors pisan el verde césped para disputar el encuentro.

16:36 hsHoy

Con sorpresas, así forman Independiente y Boca Juniors

El entrenador del Rojo, Jadson Viera, decidió que Santiago Mele sea titular en reemplazo de Rodrigo Rey, quien irá al banco. En tanto, el Vasco Arruabarrena dispuso tres cambios respecto al once que eliminó a Vasco Da Gama: Paredes por Battaglia, Braida por Blanco y Velasco por Villa.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

formación independiente vs boca
formación boca vs independiente
16:20 hsHoy

Historial general entre Independiente y Boca Juniors

Se enfrentaron en 229 ocasiones (contando amateurismo y profesionalismo). El Xeneize lidera por una mínima diferencia con 80 triunfos, contra 76 de Independiente y 73 empates.

Si se toman los últimos seis enfrentamientos oficiales, se refleja una extrema paridad: 1 victoria por lado y 4 empates.

15:53 hsHoy

Autoridades para el clásico entre Independiente y Boca Juniors

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto: Gastón Monsón Brizuela
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Diego Romero
Nazareno Arasa será el árbitro principal en AvellanedaNazareno Arasa será el árbitro principal en Avellaneda
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