Boca Juniors le ganó 1-0 a Independiente sobre el final y es líder de la Tabla Anual

El Xeneize se impuso con un gol de Facundo Herrera a los 42 minutos del segundo tiempo y consiguió un triunfo clave antes del Superclásico con River Plate

Boca Juniors le ganó 1-0 a Independiente sobre el final con un gol de Facundo Herrera y trepó a la cima de la Tabla Anual. El Xeneize llegó a 57 puntos y dejó atrás a Rosario Central (56). Además, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y cosecha 27 unidades en la Zona A, solo por detrás de Instituto (29).

El tanto llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa. El defensor Herrera se anticipó con un cabezazo que sorprendió al arquero Santiago Mele, reemplazante de Rodrigo Rey en el arco de Independiente, y la pelota terminó en el fondo de la red. Fue el primer gol del juvenil en la categoría.

Antes del cierre decisivo, el encuentro había mostrado alternativas para ambos lados. Boca dispuso de una clara chance en el primer tiempo, cuando Leonardo Flores no logró definir tras un centro de Leandro Lozano desde la derecha, y poco después Miguel Merentiel exigió una atajada con las piernas de Mele.

Independiente respondió con un remate cruzado de Mateo Pérez Curci, apenas desviado, y un disparo de volea de Maximiliano Meza que contuvo Álvaro Montero, arquero de Boca. El local también dispuso de un tiro libre de Santiago Montiel que se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el Rojo ganó terreno ofensivo sin lograr precisión en las jugadas de ataque. Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, había resuelto la titularidad de Leandro Paredes en lugar de Rodrigo Battaglia, lo que permitió al capitán volver a jugar desde el arranque tras el triunfo 3-1 sobre Vasco da Gama que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Sobre el final, con el resultado a favor, Montero volvió a destacarse con una atajada clave, mientras que en la última jugada del partido Milton Delgado exigió una respuesta al arquero de Independiente.

El resultado se suma a la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, certamen que Boca disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro, de Brasil.

El próximo compromiso de Boca en el campeonato local será el Superclásico ante River Plate, mientras que Independiente, que tiene 19 puntos en la Zona A, buscará frente a Defensa y Justicia permancer dentro de los clasificados a playoffs.