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Deportes

River Plate venció 1 a 0 a Racing y llega en alza al Superclásico ante Boca Juniors

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En un duelo en el que ambos estaban obligados a ganar, el Millonario se impuso con un tanto de Lautaro Rivero

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