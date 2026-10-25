River Plate venció 1 a 0 a Racing y llega en alza al Superclásico ante Boca Juniors

En un duelo en el que ambos estaban obligados a ganar, el Millonario se impuso con un tanto de Lautaro Rivero
River Plate le ganó 1-0 a Racing, en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura y consiguió un triunfo clave, debido a que no perdió terreno en la Tabla Anual, se asentó dentro los puestos de playoffs de la Zona B y afrontará la semana previa al Superclásico con la tranquilidad de haber conseguido un triunfo.
El único tanto del partido lo marcó el defensor central Lautaro Rivero, que saltó más alto que todos y conectó con su cabeza un centro preciso de Ángel Correa, que había encontrado el espacio luego de que el elenco de Núñez movió la pelota con pases precisos.
Poco antes del final de la primera etapa, el propio Correa había encontrado su grito tras definir luego de un rebote del arquero Facundo Cambeses. Sin embargo, el VAR llamó a al árbitro Leandro Rey Hilfer para que observe la jugada previa en la cabina y determinó que en el remate previo el guardameta condicionó su atajada por la posición de Gonzalo Montiel, quien se encontraba en fuera de juego, por lo que el tanto no sumó al marcador.
El saldo negativo en la primera etapa se lo llevó Aníbal Moreno, que sufrió una molestia a los 17 minutos y llevó preocupación al cuerpo técnico comandado por Leonardo Ponzio, debido a la proximidad del duelo con Boca Juniors. En su lugar ingresó Lucas Silva.
Ya en el complemento, el elenco de Avellaneda ejerció presión sobre la salida del local, lo que derivó en imprecisiones y no le permitió tener el control de la pelota. De todos modos, Ponzio reaccionó con cambios: metió a Lautaro Pereyra y a Juan Cruz Meza, en reemplazo de Tomás Galván y Lucas Beltrán, lo que le permitió a River frenar los embates del rival y volver a generar peligro en ataque.
De todos modos, pese a algunas chances de Correa y de Thiago Almada, el marcador no se modificó y el Millonario se quedó con un valioso triunfo por 1-0.
Con este resultado, River llegó a 23 puntos en la Zona B y a 52 en la Tabla Anual, lo que lo deja expectante a falta de dos fechas para la finalización de la fase regular del Torneo Clausura.
En la próxima fecha, River visitará a Boca en La Bombonera, en un duelo clave para sus aspiraciones, mientras que Racing deberá recibir a un Aldosivi en plena lucha por no descender.
¡FINAL DEL PARTIDO!
47 minutos: cambio en River
Se fue Thiago Almada e ingresó Rafael Santos Borré.
¡Adicionaron cuatro minutos más!
41 minutos: cambio en Racing
Se fue Lodico e ingresó Francisco Fraga.
37 minutos: cambios en Racing
Ingresó Duván Vergara en lugar de Matías Zaracho y Adrián Fernández hizo lo propio por Conechny.
34 minutos: gran tiro libre de Almada
El volante de River se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate que se fue besando el travesaño.
29 minutos: llegada de River
Tobías Andrada desbordó por la derecha, sacó un centro atrás exigido por la línea final y Montiel definió, de primera, por arriba del travesaño.
25 minutos: otra tapada de Cambeses
El guardameta le negó el gol a Thiago Almada tras arrojarse sobre su izquierda luego del disparo del surgido en Vélez.
22 minutos: cambios en Racing
Ingresan Lautaro Díaz y Leonardo Pérez, se fueron Matías Kranevitter y Alejandro Tello.
21 minutos: amonestado Conechny
El delantero de Racing saltó y chocó a Nicolás Otamendi, lo que le valió la tarjeta amarilla.
14 minutos: amonestado Alejandro Tello
El volante de Racing vio la amarilla por una falta sobre Montiel.
12 minutos: cambios en River
Se fueron Tomás Galván y Lucas Beltrán. Ingresaron Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.
9 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!
El arquero de Racing se lució cuando le negó el gol a Correa, que se había ido solo tras un pase de Lucas Beltrán.
8 minutos: arranque dubitativo de River
El Millonario no logra mantener la posesión del balón frente a la presión de Racing.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
River Plate le gana 1-0 a Racing en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura. El gol del Millonario lo marcó Lautaro Rivero tras un centro de Ángel Correa.
Sobre el final, le anularon un tanto a Correa a instancias del VAR, ya que consideraron que Gonzalo Montiel se encontraba en fuera de juego e interfiriendo en la visual del arquero Facundo Cambeses en el remate previo al grito del ex Atlético Madrid.
51 minutos: ¡GOL ANULADO!
El juez Rey Hilfer, tras una revisión en cabina, determinó que hubo fuera de juego de Montiel en el remate previo y su posición condicionó la respuesta de Cambeses.
46 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
Ángel Corra definió con un toque tras el rebote que dejó Facundo Cambeses. El arquero de Racing había tapado dos remates seguidos.
41 minutos: amonestado Cannavo
El jugador de Racing vio la amarilla luego de una falta sobre Galván.
39 minutos: amonestado Zaracho
El volante de Racing se arrojó al piso en busca del balón, pero le pegó a Correa y se ganó la amarilla.
36 minutos: buena tapada de Beltrán
Gastón Lodico sacó un remate en la puerta del área y el arquero del elenco de Núñez mostró solvencia.
32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
El Millonario armó con paciencia el espacio para que Ángel Correa saque un centro preciso para la llegada de Lautaro Rivero, que puso el 1-0 con un cabezazo certero.
30 minutos: Beltrán, al borde del error
El arquero de River pifió en un intento de despeje, pero logró resarcirse y evitó que el peligro pase a mayores ante la presión de Racing.
26 minutos: no se lastiman en el Monumental
Tras un inicio prometedor, el último tramo se volvió predecible y ninguno de los dos equipos logra llegar con peligro.
15 minutos: ¡Preocupación en River!
Aníbal Moreno sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que suma sus primeros minutos bajo el mando de Leonardo Ponzio.
10 minutos: ¡Se salvó River!
Santiago Beltrán tapó un remate de Tomás Conechny tras una salida fallida de Otamendi.
6 minutos: se acercó River
El Millonario exigió una buena tapada de Facundo Cambeses tras un remate de Montiel de zurda.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
River Plate y Racing se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Monumental.
River Plate y Racing Club salen a la cancha
En un marco imponente en el estadio Monumental, el Millonario y la Academia se preparan para disputar el clásico.
Formaciones confirmadas:
River Plate tendrá un solo cambio respecto al encuentro anterior frente a Estudiantes de Río Cuarto: Rivero ingresa por Martínez Quarta, suspendido por acumulación de amarillas. Marcos Acuña no fue convocado por precaución, de cara al Superclásico ante Boca Juniors de la próxima fecha.
En tanto, Chirola Romero introduce dos modificaciones en Racing respecto al empate 1-1 ante Independiente: Cannavo reemplaza a Juan Barinaga en el lateral derecho y Tello ocupa el lugar de Lautaro Díaz, con lo que el equipo adopta un esquema de 4-4-2.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.