César Milani cuestionó a Javier Milei por sus ataques a la prensa y apuntó a un diario

El exjefe del Ejército César Milani cuestionó al presidente Javier Milei por sus recientes ataques contra periodistas y apuntó contra el Grupo Clarín por la respuesta que mantiene frente a las descalificaciones del mandatario. A través de un mensaje en redes sociales, el militar retirado analizó el vínculo entre el Gobierno y el principal conglomerado mediático del país.

Milei había recurrido a la imagen de una “hoguera” para referirse a periodistas y críticos durante un discurso. En ese contexto, Milani sostuvo que el Presidente mantiene fijado en su perfil de X un posteo titulado “Clarín: la gran estafa argentina”, publicado hace más de un año.

“Acusa al grupo de corrupción delante de jefes de Estado, empresarios y medios de todo el mundo. Usa contra los periodistas un lenguaje de odio sin precedentes en democracia. Y divide al país entre puros e impuros, con tono de mesías”, escribió el exjefe del Ejército.

Las cuatro hipótesis de Milani sobre Clarín

En su publicación, Milani puso el foco en lo que considera una respuesta insuficiente del grupo mediático frente a los ataques presidenciales. Según planteó, Clarín publica algunas críticas y títulos incómodos para el Gobierno, pero no muestra una reacción institucional acorde con la magnitud de los cuestionamientos.

“El grupo que durante décadas se jactó de condicionar gobiernos hoy absorbe los ataques que a cualquier otro presidente le habrían costado una guerra editorial sin trincheras”, afirmó. A partir de ese diagnóstico, el militar retirado propuso cuatro posibles explicaciones. La primera es que Clarín se haya vuelto independiente y sus periodistas trabajen con libertad, sin una línea editorial impuesta por la conducción.

La segunda hipótesis apunta a los intereses económicos. Milani sugirió que el grupo podría evitar una confrontación más dura porque la fusión con Telefónica depende de una decisión estatal. Se trata de una interpretación planteada en su publicación, no de una prueba de que ese factor determine la cobertura periodística.

Como tercera posibilidad, consideró que el conglomerado mediático podría tolerar los ataques para no debilitar a Milei, a quien -según su planteo- vería como una barrera frente al regreso del peronismo. La cuarta explicación es que ambos actores obtengan algún beneficio de la confrontación: el Presidente se presenta como adversario del poder mediático, mientras Clarín puede reforzar su imagen de medio crítico. En ese escenario, sostuvo Milani, otros medios opositores quedarían relegados de la discusión pública.

La crítica al vínculo entre el Gobierno y los medios

“Probablemente sea una combinación de todas”, resumió Milani al referirse a las cuatro alternativas. Sin embargo, cuestionó que Clarín acepte los ataques presidenciales sin una respuesta institucional más contundente.

“De cualquier manera no deja de sorprender que el medio que se escandalizaba porque un jefe de gabinete rompía un diario en una conferencia de prensa hoy sea insultado de estas formas y lo acepte con una actitud sumisa”, concluyó.