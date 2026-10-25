Sergio Massa apostó por Lula antes de las elecciones y celebró su victoria en Brasil

El exministro respaldó al presidente brasileño con una fotografía juntos y volvió a exhibir una relación política que viene de 2023.

Sergio Massa no esperó a conocer los resultados de las elecciones brasileñas para definir su posición. El sábado 24 de octubre publicó una fotografía abrazado a Luiz Inácio Lula da Silva y escribió: “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”. Un día después, el presidente brasileño consiguió imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

La publicación del exministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria estuvo acompañada por las banderas de Argentina y Brasil, el símbolo de la victoria y un corazón rojo. La imagen elegida muestra a ambos dirigentes sonrientes, en un abrazo que refleja una relación construida durante los últimos años.

El respaldo tiene antecedentes concretos. En agosto de 2023, cuando Massa conducía el Ministerio de Economía, viajó a Brasilia para reunirse con Lula. En aquella oportunidad, la agenda incluyó mecanismos de financiamiento para proyectos energéticos y herramientas destinadas a facilitar el intercambio comercial entre ambos países.

Durante la campaña presidencial argentina de ese mismo año, Lula también intervino en el debate político regional. Sin mencionar expresamente una candidatura, defendió la integración del Mercosur, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la necesidad de preservar las relaciones comerciales. Sus declaraciones fueron interpretadas entonces como un respaldo indirecto a Massa.

Sergio Massa vuelve a moverse en el escenario político

El mensaje a Lula llegó en medio de una nueva etapa de apariciones públicas del dirigente del Frente Renovador. Días atrás, Massa mantuvo un encuentro con rectores universitarios en la Universidad Nacional de San Martín, donde cuestionó las políticas de Javier Milei y anticipó un escenario electoral adverso para el oficialismo en 2027.

En esa reunión, el excandidato presidencial sostuvo que el próximo año la sociedad argentina podría dar vuelta la página respecto del actual gobierno. También planteó la necesidad de recuperar el protagonismo de las universidades en el desarrollo nacional, una cuestión que busca instalar dentro de su agenda política.

La actividad de Massa también incluyó contactos con intendentes bonaerenses y conversaciones sobre el futuro del peronismo. Su posición favorable a las elecciones primarias para definir candidaturas aparece como uno de los elementos de discusión dentro de un espacio que todavía busca ordenar sus liderazgos para 2027.

La victoria de Lula le permitió al exministro ratificar públicamente una apuesta que había realizado antes de la votación. Mientras el peronismo argentino debate cómo reorganizarse, Massa volvió a mostrarse cerca de un dirigente con el que mantiene vínculos políticos y personales. El abrazo publicado en X fue, en ese sentido, mucho más que una fotografía de ocasión.