Samuel Vargas: “Estamos junto a la gente inundada, espalda con espalda”

El diputado chaqueño acompañó una entrega de elementos de limpieza, pañales y juegos didácticos destinados a dos organizaciones sociales que trabajan con familias afectadas por las inundaciones. La iniciativa busca colaborar con la asistencia y el acompañamiento de los sectores más vulnerables.

En medio de las dificultades que atraviesan las familias afectadas por las inundaciones en el Chaco, el diputado provincial Samuel Vargas destacó la importancia de acompañar a quienes trabajan diariamente en los barrios para brindar asistencia a los damnificados.

En ese marco, dos organizaciones sociales que colaboran con las personas afectadas recibieron elementos de limpieza, pañales y juegos didácticos para niños, materiales destinados a atender algunas de las necesidades de las familias que atraviesan esta situación.

“Estamos junto a la gente, los inundados, espalda con espalda”, es el mensaje que acompaña la iniciativa, con el que Vargas busca remarcar la importancia del trabajo conjunto y la solidaridad frente a la emergencia.

Asistencia y acompañamiento a las familias

La entrega incluyó productos de limpieza, fundamentales para las tareas de higiene en los hogares afectados por el agua, además de pañales y juegos didácticos para los más pequeños.

La participación de las organizaciones sociales resulta clave para acercar recursos a las familias y colaborar con las tareas de asistencia en los sectores más comprometidos.

Más allá de la ayuda material, la situación de los inundados plantea la necesidad de sostener el acompañamiento mientras persistan las dificultades para recuperar la normalidad en sus hogares

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“Espalda con espalda” frente a la emergencia

El mensaje de Samuel Vargas apunta a destacar la importancia de la presencia territorial y la articulación con quienes trabajan directamente con las comunidades afectadas.

En un contexto en el que muchas familias necesitan recuperar sus viviendas y sus pertenencias, la asistencia con insumos básicos representa una ayuda concreta, especialmente para los hogares con niños.

La emergencia hídrica vuelve a poner en primer plano la necesidad de coordinación entre organizaciones sociales, referentes comunitarios y autoridades para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Radio Clan FM | Chaco