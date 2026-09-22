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Un diputado libertario rompió con Pareja porque le pidieron los contratos y se fue con De la Torre

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Se trata de Gaston Abonjo, que se suma al bloque de Juan Esper, que responde al ex intendente de San Miguel.

Se profundiza el cataclismo en el armado bonaerense de La Libertad Avanza. Luego de agitar la interna en Bahía Blanca por el desembarco de Javier Milei, ahora a Sebastián Pareja se le descontrola el bloque libertario en la Legislatura bonaerense.

 

Este lunes se conoció la ruptura del diputado provincial Gaston Abonjo, hombre que supo integrar la mesa chica libertaria en Mar del Plata, donde lidera la mano derecha de Pareja, el diputado nacional Alejandro Carrancio. Ahora, Abonjo anunció su pase al bloque Derecha Popular de Juan Esper, alineado a Joaquín de la Torre.

 

Abojo, que asumió en 2023 su banca, también fue coordinador libertario en la Quinta sección hasta julio, cuando las diferencias con Carrancio se materializaron con su corrimiento del manejo territorial del espacio en esa región, siendo reemplazado por el concejal necochense Mariano Valiante.

Pareja y Carrancio al anunciar a Valiante (centro) como nuevo coordinador libertario en la Quinta en reemplazo de Abonjo, que este lunes rompió el bloque.

Pareja y Carrancio al anunciar a Valiante (centro) como nuevo coordinador libertario en la Quinta en reemplazo de Abonjo, que este lunes rompió el bloque.

 

Desde principios de año el karinismo aplicó una purga en las coordinaciones, removiendo a todo aquel que disparase la menor sospecha de lealtad a Pareja y su círculo de confianza. Y en esa movida, cayó Abonjo.

 

Esta salida se da a menos de un mes de la toma de control formal por parte de Pareja del bloque libertario en Diputados de la provincia, desplazando de la jefatura a Agustín Romo y subiendo ahí a uno de sus hombres de confianza, Juan Esteban Osaba.

Abonjo se suma al bloque de Esper "Derecha Popular".

Abonjo se suma al bloque de Esper “Derecha Popular”.

 

Fuentes con llegada a Abonjo señalan que el diputado no estaba conforme con el reparto de los recursos asignados a cada legislador para contratar a los equipos que trabajan con ellos, modificación que se registró con el cambio en la jefatura de bloque.

 

“Venimos del mismo espacio, advertimos cuestiones de estilo (mezcla de fondo y forma) que nos llevaron a decisiones comunes”, dijo Abonjo al comunicar su integración al bloque de Esper, que en 2025 se había alejado del bloque libertario replicando los pasos de su jefe político, Joaquín de la Torre.

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