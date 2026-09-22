Preocupación en el gobierno porque el Papa visitará el Cottolengo Don Orione que desfinanció Milei

En el gobierno entraron en alarma con la confirmación de la agenda que tendrá el Papa León XIV en su visita a la Argentina porque incluye una recorrida por el Cottolongo Don Orione, la histórica institución que alberga personas con discapacidades en Claypole y que fue víctima del desfinanciamiento impuesto por Javier Milei.

El Sumo Pontífice visitará en la mañana del lunes 9 de noviembre al Cottolengo que depende de la Iglesia Católica y alberga a más de 400 personas. La institución tiene un faltante de medicamentos por 700 millones de pesos y no recibe el pago de prestaciones por parte del gobierno nacional desde diciembre del año pasado.

Justo cuando el Vaticano confirmó la agenda del Papa, el gobierno quedó enredado en una pelea interna por el nuevo ajuste al área de discapacidad que impusieron Milei y Luis “Toto” Caputo en el Presupuesto 2027. El hecho motivó un desafío público de Patricia Bullrich.

El tema discapacidad, que ya le trae problemas con los gobernadores, tiñe al gobierno de un manto de corrupción. Este lunes fue apartado el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, que detectó un “desfasaje” de 150 mil millones de pesos en la Andis durante la gestión de Diego Spagnuolo, que tuvo que renunciar en medio del escándalo de las coimas por el que fue procesado en la justicia federal.

La salida estruendosa de Spagnuolo salpicó directamente a Karina Milei y a los Menem, que quedaron sospechados de participar en un circuito de coimas entre la Andis y la droguería Suizo Argentina.

Para equilibrar la foto del Papa en un lugar insignia como el Cottolengo, Karina buscó de manera desesperada copar la agenda del prelado de Roma con actividades que le traigan un capital al gobierno. Por eso este lunes mandó a Pablo Quirno a dar una conferencia de prensa para jactarse de que León XIV estará en Casa Rosada junto a Milei el domingo 8 de noviembre, la tarde anterior a su visita a Claypole.

La agenda social del Papa, sin embargo, no terminará en Don Orione. También tiene programado un encuentro en la UCA con movimientos sociales para abordar el “mundo del trabajo”. El desempleo es, como explicó LPO, la segunda preocupación de los argentinos según las encuestas.

Para ese encuentro también se espera la participación de representantes de PyMes. En eso trabaja el ex titular de CAME, Osvaldo Cornide, que fue uno de los promotores de la visita Juan Pablo II en 1987.

En el gobierno también miran con preocupación el rol que tendrá el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un crítico feroz del gobierno libertario. Milei tiene una mala relación con la Iglesia Católica, a la que desplazó del vínculo institucional hasta esta visita del Sumo Pontífice, para privilegiar el vínculo con los evangelistas y los representantes de la comunidad judía.