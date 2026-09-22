Milei pidió postergar para el año que viene la designación de Lijo en la Corte

Javier Milei pateó la definición sobre la elección de los jueces para cubrir las vacantes de la Corte Suprema para el año próximo, pese a que las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores venían avanzadas para que Ariel Lijo vuelva a ser candidato al máximo tribunal, como reveló LPO.

Fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron a LPO que el Presidente “no quiere tener este lío ahora”, en referencia a la tensión que implicaría la búsqueda de dos tercios en el Senado para designar a los ministros de la Corte en medio de las negociaciones por la eliminación de las PASO y la sanción del Presupuesto, entre otras iniciativas centrales para los libertarios.

Los gobernadores dialoguistas empujan la designación de Lijo, cuyo pliego volteó el peronismo en febrero de 2025. En aquel momento fue una decisión de Cristina Kirchner la que precipitó la caída del juez federal, que los gobernadores siguen viendo como un aliado importante para equilibrar una Corte muy inclinada hacia el gobierno.

El botín es la vocalía de Juicios Originarios, donde se dirimen los juicios entre las provincias y la Nación, que en el gobierno de Milei escalaron drásticamente por la enorme cantidad de partidas y fondos específicos que la Casa Rosada desfinanció.

La jugada de Jalil y Sáenz para ser candidatos y que Lijo vaya a la Corte

Lijo tuvo en su momento el apoyo de varios gobernadores pero de los senadores que responden a Cristina selló su suerte. En aquel momento esa bancada contaba con 34 senadores. Ahora, el interbloque de José Mayans llega a 25 legisladores, número suficiente para bloquear los dos tercios necesarios para el nombramiento de un juez de la Corte.

El eventual ascenso de Lijo despeja, además, el camino del titular de la cartera de Justicia. Mahiques sigue aspirando a recalar en la Procuración General de la Nación, sillón que disputa con el propio magistrado.

Por eso, cualquier designación de un juez supremo requiere una negociación con Mayans, o sea, con Cristina Kirchner. El único atajo sería que los gobernadores peronistas, proclives en su momento a apoyar a Lijo, logren partir al bloque en la votación, como sucedió con la aprobación del pliego de Carlos “Coco” Mahiques, cuando 14 senadores de los 25 peronistas, se inclinó por la afirmativa para que el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sea prorrogado como camarista de la Casación Penal.

El eventual ascenso de Lijo despejaría el camino del ministro de Justicia. Mahiques sigue aspirando a recalar en la Procuración General de la Nación, sillón que disputa con el propio magistrado. Si el juez federal llega a la Corte, el ministro tendría el camino allanado hasta el cargo que ocupa de forma interina, desde hace 10 años, Eduardo Casal.

Para la otra vacante de la Corte suena el nombre de la jueza Claudia Sbar, que asume la recolección de apoyos de forma “autogestionada”, según fuentes al tanto de la situación. Primera mujer en presidir el máximo tribunal tucumano, ingresó a ese tribunal con el respaldo del ex gobernador José Alperovich, luego con el de Juan Manzur y, ahora, se autopostula con el apoyo del juez Ricardo Lorenzetti.