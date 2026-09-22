Elecciones 2027 Sadir reconoció que la suspensión de las PASO es para dividir al peronismo

El gobernador radical de Jujuy admitió que la maniobra no tiene que ver con generar un ahorro para el Estado sino con evitar que la oposición “sea más competitiva.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, admitió que el gobierno de Javier Milei y los aliados quieren eliminar o suspender las primarias obligatorias para perjudicar al peronismo.

El mandatario radical dijo que en su caso apoya la suspensión de las PASO y no la eliminación como quiere el gobierno nacional, pero habló de una coordinación con la Casa Rosada.

Pero lo más significativo de la declaración de Sadir es que la maniobra es meramente política y no tiene que ver con un ahorro de millones de dólares para el Estado o para facilitarle la vida a la gente, como sostiene el gobierno nacional.

“Hay una razón que puede ser política, que tiene que ver con la situación en la que está hoy el gobierno y la situación en la que está hoy la oposición”, explicó Sadir en una entrevista en A24. “Desde mi punto de vista, (la PASO) le daría más herramientas a la oposición para reagruparse, reordenarse y poder volverse más competitiva”, blanqueó.

Los dichos del radical confirman que la idea oficial es eliminar las PASO para que el peronismo no tenga una herramienta para ordenarse y llegue dividido a la elección, lo que sostienen le facilitaría el triunfo en primera vuelta a Milei.

Algunos sectores del gobierno y la oposición no creen tanto en ese argumento y creen que una elección sin PASO puede favorecer la multiplicación de listas que le coman votos a Milei y le impiden llegar a los 40 puntos. Tampoco -creen- garantiza que el peronismo vaya dividido.

Como sea, Karina Milei ya ordenó avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO y parece tener aval de la mayoría de los aliados. Quien todavía no está convencida es Patricia Bullrich, que quiere mantener las primarias para -si se dan las circunstancias- competir contra Milei u otro libertario. Es por eso que en la Rosada la acusaron de frenar el proyecto.