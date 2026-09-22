El coronel Tereso, el elegido para la peligrosa misión de ordenar Olivos

El Coronel Fernando Tereso, segundo jefe de Casa Militar, es el elegido por Javier Milei para la peligrosa misión de ordenar la Quinta de Olivos tras el zafarrancho que significó el despido de todo el personal civil que trabajaba en la residencia presidencial.

Karina no se subió al avión presidencial para acompañar al presidente a Manhattan, en el decimonoveno viaje del libertario a Estados Unidos desde que llegó a la Rosada. Es un destino que no se pierde nunca Karina, pero ahora coincidió con el escándalo de la Quinta.

En el gobierno es un secreto a voces que Milei y su hermana Karina se pelearon luego del desplazamiento de la mano derecha de la secretaria general de la presidencia, Belén Agudiez. La ex subsecretaria de Planificación General de la Nación fue apartada luego de que LPO revelara que el gobierno gastó más de 500 millones de pesos en comprar carne para la Quinta de Olivos.

Detrás de esa compra se desnudó una trama de supuesta corrupción protagonizada por Agudiez y su cuñado, Javier Sosa, el expulsado intendente de la Quinta. Agudiez ya había quedado rodeada de sospechas cuando la diputada Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, a quien la legisladora catalogó como “socio” de la ex funcionaria.

Pagano también denunció que el clan Agudiez usó a un jubilado de un barrio carenciado, sin bienes ni patrimonio, para registrarlo como “proveedor” oficial de la Presidencia y facturarle al Estado más de $600 millones. Además, sugirió que utilizaban la estructura y los insumos de la cocina de la residencia presidencial para abastecer a su catering privado, “Pancitos Caseros”.

En el medio surgieron versiones de un Milei furioso porque uno de sus perros se descompuso y porque culpó de ello al clan Agudiez. Incluso, entre el personal despedido hicieron circular que se murió un perro e intentaron reemplazarlo por otro sin que se entere el presidente.

Para terminar con la anarquía que se había apropiado de las instalaciones, Milei militarizó la Quinta y dejó todos los trabajos de la residencia en manos de Casa Militar. El jefe de esa institución es Sebastián Ibáñez, a quien la diputada Pagano definió como el novio de Belén Agudiez.

El nerviosismo se trasladó a los edecanes, que son quienes asisten personalmente al presidente. ‘A veces protagonizan escenas que no quieren protagonizar’, revelaron a LPO en las Fuerzas

“Ibáñez es el mismo que denunció por ‘espionaje’ a 2 periodistas de TN por filmar la Rosada. La Justicia la desestimó por inexistencia de delito, pero la excusa sirvió para cerrar la sala de periodistas”, dijo Pagano y también recordó que el jefe de Casa Militar “es el mismo investigado por presuntas coimas del 10% en compras de repuestos y mantenimiento de la flota aérea presidencial, según reveló Clarín”.

Fuentes castrenses revelaron a LPO que quien tiene la tarea de operativizar todos los destinos bajo el mando de la Casa Militar, entre ellos la Quinta de Olivos, no es Ibáñez sino el Coronel Tereso, segundo de la fuerza.

El Coronel Tereso viene de ser jefe de prensa del Ejército y, anteriormente, fue segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Ahora Tereso tiene la misión reemplazar gradualmente a todos los civiles que quedan por personal militar. Por eso Milei tendrá a su lado a un peluquero militar y a un jardinero militar. El cocinero también será militar porque fue desplazada Analía Agudiez, hermana de Belén, que tenía a su cargo la cocina de la Quinta.

Las fuentes militares aseguraron a LPO que hay cierta reticencia entre los candidatos castrenses para ir a Olivos. “Conociendo el paño, ningún militar quiere perder la carrera porque a Milei se le ocurre comer un churrasco a las 3 de la mañana y le parece que está crudo o cocido”, dijeron en las Fuerzas Armadas a este medio.

El nerviosismo se trasladó a los edecanes, que son quienes asisten personalmente al presidente. “A veces protagonizan escenas que no quieren protagonizar”, revelaron a LPO en las Fuerzas.

Entonces, si bien el edecán jura guardar discreción absoluta, ya los tres edecanes le han pedido a las fuerzas respectivas instrucciones de cómo actuar en caso de acciones anormales. “Es una situación muy delicada, los tres edecanes han reportado a las fuerzas situaciones extrañas”, anticiparon a LPO.