Strada abrió la comisión de Economía a los despedidos: “la gente ya no está comiendo”

Julia Strada abrió la Sala I del Anexo A de la Cámara de Diputados para que trabajadores y empresarios pymes del sector industrial expusieran ante el resto de sus colegas de la comisión de Economía sobre la calamitosa situación que les toca atravesar.

El primero de los oradores invitados fue Ezequiel Centurión, despedido de Granja Tres Arroyos (GTA), la mayor planta avícola del país, en Capitán Sarmiento. El ex empleado explicó que “a fines de 2024, la empresa declaró el proceso preventivo de crisis”, y agregó: “nos obligaron a bajar el sueldo el 11 por ciento, nos dijeron que aceptábamos o cerraba la plata y las quincenas comenzaron a pagarse en cuotas pero la gente siguió trabajando, también licuaron el aguinaldo hasta pagarlo en 16 cuotas”.

Centurión repuso que el impacto empezó a sentirse en todo el pueblo, más allá de las familias que dependían del salario de GTA. “Empezaron a bajar las ventas de los comercios, la principal fuente de trabajo es Granja Tres Arroyos, todos dependían de la planta y dejamos de cobrar”, dijo. Además, precisó: “la última quincena percibida es la primera de junio, la gente ya no está comiendo, tenemos ollas populares tanto de parte del gremio como de gente autoconvocada”.

Luego intervino Walter José Barbará, despedido de GTA en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. En su testimonio, recogió la traumática experiencia de aquellos compañeros suyos que terminan separándose de sus parejas porque no pueden sostener el alquiler y cada cual termina volviéndose a vivir a la casa de sus padres: “Hay compañeros que se tuvieron que separar de sus parejas no porque no se quieran más sino porque no pueden pagar el alquiler y decidieron ir cada uno a la casa de los padres de ellos para no llevar toda la carga a un solo hogar”, dijo.

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Víctor Ávalos, despedido de WADE con más de 30 años de servicio. Entre las estrategias de subsistencia que implementó, mencionó la de haberse convertido en chofer de aplicaciones, con la limitación de que todos los desempleados apelan al mismo recurso.

A su turno, Joel Emanuel Mujica, otro empleado despedido pero en San Miguel del Monte contó que la patronal empezó pagándole en cuotas el sueldo, igual que a sus compañeros, y cuando los trabajadores se organizaron y llamaron a la UATRE, les mandaron la Policía. “Como si fuéramos delincuentes”, acotó.

A la luz de esas exposiciones, el diputado Sergio Palazzo destacó que “acá hay un acompañamiento de los trabajadores para no perder su empleo y poder cobrar”. “Las organizaciones sindicales han tenido que admitir la verdadera crisis, con el objetivo de salir del pago en cuotas, las suspensiones e incluso la falta de pago”, planteó, y cargó contra “la falta de interés de la Secretaría de Trabajo”, a cargo de Julio Cordero, hombre de Paolo Rocca.

El líder de La Bancaria aprovechó para anunciar que, junto a otros diputados de extracción sindical como Vanesa Siley y Mario Manrique o la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, elaboraron un proyecto para declarar “la emergencia en el sector agroindustrial avícola”, atendiendo a diversas condiciones, “para que se incorporen las empresas en un REPRO”.

La bancada libertaria, por su parte, propuso a Eduardo Regondi, como orador. Dueño de Mendafácil y jefe de asesores de la Subsecretaría Pyme del Ministerio de Economía, manifestó su solidaridad con los trabajadores, ofreció el despliegue de su equipo para atender las demandas de los trabajadores y celebró que los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo para afrontar la situación. No hizo referencia alguna a las causas de la debacle industrial.

Eduardo Regondi, dueño de Mendafácil y jefe de asesores de la Subsecretaría Pyme del Ministerio de Economía, manifestó su solidaridad con los trabajadores y ofreció el despliegue de su equipo para atender las demandas pero no hizo referencia alguna a las causas de la debacle industrial.

El dueño de Jorsa Argentina, Sergio Talenti, expresó también su “vergüenza ajena” por las acciones de los empresarios que abandonan sus empresas. Al frente de una firma dedicada a la producción de amortiguadores desde hace casi 70 años, contó cómo mudó la fabricación de amortiguadores hacia el abastecimiento de autos de competición, frente a la invasión de productos chinos. “En 2023 éramos 42 personas y hoy somos 17 y no lo digo con orgullo sino con mucho dolor porque perder un empleado es el peor fracaso”, expresó.

Además, compartió su experiencia Gabriela Díaz, trabajadora despedida Expreso Brío, un empresa de logística y transporte de cargas con más de 25 años de trayectoria en Rosario. En julio pasado, despidieron a 60 trabajadores, aún adeudan el pagode sueldos e indemnizaciones.

Por la comisión pasaron también Raúl Amil, presidente de Ventalum SAIC, una autopartista con 60 años de trayectoria; Jorge Alberto Villalba, despedido de la metalúrgica Vaspia de Lanús; Germán Timoteo Pucheta, despedido de la textil correntina Emilio Alal, una empresa familiar argentina con 112 años de trayectoria; Ezequiel Agüero, empresario gastronómico de Berazategui; Enrique Jorge Ruffo, presidente de CIBASA SA, última fabricante argentina de cables eléctricos para la industria automotriz; Federico Soromello, despedido Pampa Energía, fábrica de caucho de Puerto General San Martín, en Santa Fe; Marcelo Adrián Barrionuevo, despedido Ilva; Gabriel Corigliano, dueño de Mom Sports; Gustavo Melgarejo, delegado gremial de la firma de calzado Dass en Misiones; Claudio Martin Gomez, delegado de UnionBat en Gualeguaychú; Eugenio José Maurette, abogado laboralista y socio cofundador de M&A Abogados; y Jorge Esteban Blanco, despedido de KTM Motos en Campana.