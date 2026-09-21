Sergio Berni respaldó a Cristina Kirchner y sorprendió sobre una posible candidatura en Buenos Aires

El senador bonaerense Sergio Berni se refirió este domingo al futuro de Cristina Kirchner, la interna del peronismo y las próximas elecciones durante una entrevista televisiva en C5N. El exministro de Seguridad respaldó la posibilidad de que la expresidenta vuelva a ser candidata y, ante las consultas sobre su propio futuro político, dejó una definición sobre su eventual candidatura en la provincia de Buenos Aires.

Consultado por la campaña que impulsa a Cristina Kirchner como candidata, Berni aseguró que considera posible su postulación. “Sí, por supuesto que todos creemos que es totalmente posible porque esa condena ha sido totalmente injusta”, sostuvo, al cuestionar el proceso judicial que derivó en la inhabilitación de la expresidenta.

El respaldo a una posible candidatura de CFK

Berni también habló sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU y expresó su expectativa sobre el resultado. “Tenemos optimismo basado en cosas reales, no una cuestión de fe, sino cuestiones que tienen que ver con el debido proceso”, afirmó.

En ese contexto, Berni evitó anticiparse a un escenario en el que Cristina no pudiera competir y sostuvo que los liderazgos dentro del peronismo deben definirse mediante elecciones internas. “Los liderazgos se resuelven en interna”, señaló, y advirtió: “no se reclaman, no se negocian, los liderazgos se ejercen”.

El dirigente también aseguró que dentro del peronismo existen dirigentes con capacidad para encarar una nueva etapa política. “No tengo duda que va a ser un compañero o compañera del peronismo que el año que viene va a ganar las elecciones”, sostuvo.

Qué dijo Berni sobre una candidatura en la PBA

Uno de los momentos centrales de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron directamente si será candidato en la provincia de Buenos Aires. Berni primero evitó confirmar una postulación, pero dejó abierta la puerta al señalar: “Cuéntenme, amigo. Yo voy a estar a disposición de la Provincia de Buenos Aires”.

Ante la insistencia del periodista sobre si sería candidato bonaerense, el senador respondió: “No, no voy a ser candidato”. De esta manera, Berni descartó en la entrevista una candidatura propia, aunque ratificó que continuará participando del escenario político provincial.

La interna del peronismo y su crítica a Kicillof

Berni también se refirió a la disputa interna del peronismo y al rol de Axel Kicillof. El senador expresó su preocupación por la situación del espacio y afirmó: “Me da dolor lo que está pasando”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó a Kicillof por la construcción de su espacio político y pidió que el gobernador vuelva a ocupar un lugar dentro del PJ. “Ojalá comprenda la importancia que tiene el peronismo como columna vertebral del proceso político que se viene”, sostuvo Berni.

Las declaraciones se producen mientras distintos sectores del peronismo bonaerense discuten la estrategia hacia 2027 y el papel que tendrán Cristina Kirchner, Kicillof y otros dirigentes. En ese escenario, Berni dejó en claro su respaldo a Cristina y planteó que la definición de los liderazgos deberá resolverse dentro del espacio político.