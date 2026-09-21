“Axel no arranca”: Juan Carlos Ayala pide autocrítica y un nuevo peronismo para volver a convencer

“No hay futuro sin autocrítica del pasado”, planteó el dirigente chaqueño, quien llamó a construir una alternativa basada en trabajo, producción, seguridad y un Estado que proteja a los ciudadanos.

El dirigente chaqueño Juan Carlos Ayala puso sobre la mesa una discusión que atraviesa al peronismo: cómo reconstruir una alternativa política después de las derrotas y qué errores no deberían repetirse.

A partir del acto realizado en Avellaneda, Ayala valoró la convocatoria, pero advirtió que ningún proyecto político puede construir futuro si evita revisar críticamente su propio pasado.

“Me gustó el acto de Avellaneda, pero no hay futuro sin autocrítica del pasado. Si no la hacemos, vaya quien vaya, va a costar mucho”, sostuvo.

📊 EL CASO KICILLOF Y LA LECCIÓN ELECTORAL

Ayala tomó como referencia el recorrido electoral de Axel Kicillof. En las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre de 2025, Fuerza Patria obtuvo alrededor del 47% de los votos contra 33,8% de La Libertad Avanza, una diferencia cercana a los 14 puntos.

Sin embargo, en las elecciones nacionales de octubre, el resultado en la provincia fue diferente y La Libertad Avanza logró imponerse. La propia dinámica posterior de la política bonaerense abrió un debate interno sobre las razones de aquel cambio electoral.

Para Ayala, esa experiencia deja una enseñanza: no alcanza con señalar al adversario; también es necesario revisar las propias decisiones, conductas y formas de construcción política.

🧐 “NO BASTA CON APUNTAR AL OTRO”

En ese sentido, el dirigente planteó que el peronismo no debería limitar su discurso a señalar a sus adversarios o a quienes tuvieron responsabilidades durante etapas anteriores.

> “Tenemos que entender que debemos ser mejores para volver, porque eso de ‘volver para ser mejores’ ya fracasó.”

La frase apunta directamente a una de las discusiones centrales del espacio: ¿cómo recuperar representación sin repetir las prácticas que provocaron desencanto entre sectores de la sociedad?

🇦🇷 EL MENSAJE PARA EL CHACO

Ayala trasladó esa reflexión a la realidad chaqueña y pidió construir un espacio capaz de contener a diferentes sectores, sin exclusiones derivadas de internas, personalismos o disputas por espacios de poder.

“Tenemos que lograr contener a todos, que no quede nadie afuera por la soberbia de los entornos, de los adulones o de aquellos que creen que si alguien viene de otro sector viene a sacarles algo a ellos”, afirmó.

Y agregó un planteo especialmente dirigido a la selección de dirigentes:

> “No nos equivoquemos al elegir a nuestros hombres y mujeres para representarnos.”

En su visión, quienes ocupen responsabilidades políticas deberían reunir tres condiciones: honestidad, capacidad y lealtad al proyecto colectivo.

🏭 TRABAJO, PRODUCCIÓN Y UN “NUEVO CHACO”

Ayala también puso sobre la mesa una propuesta económica para la provincia: un “Nuevo Chaco de Trabajo y Producción”, acompañado —según planteó— por un RIGI provincial orientado a las PyMEs y la industria, políticas de seguridad y un Estado que funcione como protección y herramienta de desarrollo.

Su planteo parte de una definición política y económica sobre la provincia:

> “El Chaco no es una provincia pobre, sino empobrecida.”

Desde esa mirada, sostuvo que la discusión debería pasar de las promesas electorales a la capacidad concreta de cumplirlas.

⚠️ “ES URGENTE”

El dirigente también describió el presente como un momento de fuerte dificultad para el pueblo trabajador y llamó a acelerar la construcción de una alternativa política.

“La crisis es muy profunda y requiere que estemos a la altura como movimiento, trabajando en la construcción colectiva de una alternativa que nos saque de esta situación. Y es urgente”, expresó.

Su mensaje termina colocando la discusión más allá de los nombres propios:

¿Quién puede conducir? ¿Quién puede representar? ¿Qué proyecto puede recuperar la confianza?

Para Ayala, la respuesta no debería construirse solamente con redes sociales, WhatsApp, TikTok o estrategias electorales. La apuesta, según su planteo, debe ser una propuesta concreta de trabajo, producción, seguridad, desarrollo y protección social.

Y deja una definición que resume toda su mirada:

🗣️ “EL CHACO NO NECESITA MÁS PROMESAS: NECESITA QUE LAS PROMESAS SE CUMPLAN.”