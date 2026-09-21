Rolando Graña apuntó contra el Gobierno: “La biblioteca Milei no está llevando al crecimiento”

El periodista Rolando Graña realizó este domingo un duro editorial contra el Gobierno de Javier Milei en su programa GPS, donde cuestionó el rumbo económico de la gestión libertaria y advirtió por el impacto de la recesión sobre el consumo, el empleo y la pobreza. A partir de los últimos datos difundidos por el INDEC, sostuvo que existe una distancia entre el discurso oficial y la situación que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

Graña comenzó su análisis con historias vinculadas a trabajadores e industriales que se desprenden de sus máquinas por las dificultades para sostener sus actividades. “Ya no sirve laburar, ya no sirve producir”, afirmó el periodista, al señalar que esas situaciones también reflejan la realidad económica del país.

Graña cuestionó el rumbo económico de Milei

En su editorial, Graña destacó los números oficiales sobre la actividad económica y puso especial atención en la caída del consumo y la inversión. Según los datos que mencionó, el producto bruto cayó 0,6% mes contra mes, mientras que el consumo privado retrocedió 2,4%.

“El plan de Milei, que se jactaba de ser un experto en crecimiento económico con o sin dinero no está funcionando”, sostuvo. Luego cuestionó la estrategia basada en el ajuste del gasto público y la reducción de la emisión monetaria. “La biblioteca Milei, por la cual se bajaba la inflación, ajustando el gasto público, dejando de emitir y que ahí la economía se levantaba como pedo de buzo. Y no está sucediendo”.

El periodista también apuntó contra el modelo exportador y consideró que sus beneficios no alcanzan de manera generalizada a la población. “Es una economía de grandes ganadores que no derrama”, afirmó, al analizar la suba de las exportaciones junto con la caída de las importaciones y del consumo.

Pobreza, desempleo e informalidad

Otro de los ejes centrales del editorial fue el deterioro del mercado laboral. Graña señaló que el desempleo pasó del 7,5% al 7,8% y luego al 7,9%, mientras sostuvo que en algunas ciudades la desocupación se encuentra por encima del promedio nacional.

En ese sentido, el periodista remarcó que en seis meses se sumaron unos 550 mil desocupados y que, además del aumento del desempleo, existe un deterioro en la calidad de los puestos de trabajo. “No solo aumenta el desempleo, sino que baja la calidad del empleo”, sostuvo al mostrar la evolución de la informalidad laboral.

Graña también vinculó estos indicadores con la evolución de la pobreza y cuestionó el argumento oficial sobre la reducción de ese indicador. “Acá se acaba el relato del gobierno de que sacó 14 millones de personas de la pobreza”, afirmó.

El presupuesto y el conflicto por discapacidad

Sobre el Presupuesto 2027, Graña cuestionó los recortes previstos para distintas áreas y destacó especialmente la discusión en torno a las políticas de discapacidad. “Todo lo que un gobierno debe sostener, la salud, la educación, la ciencia, todo eso recorta”, afirmó durante su editorial.

El periodista también analizó el conflicto entre el Gobierno y Patricia Bullrich por los cambios vinculados con la emergencia en discapacidad. Según su interpretación, la discusión expuso diferencias dentro del oficialismo y cuestionó que determinadas modificaciones hayan llegado al presupuesto sin haber sido discutidas previamente en la mesa política.

Hacia el cierre, Graña volvió a cuestionar la política del Gobierno hacia las personas con discapacidad y sostuvo que existe una continuidad en las medidas que afectan al sector. “Cada vez que puede, el gobierno carga contra los discapacitados y cada vez peor”, afirmó, al cerrar su editorial en GPS.