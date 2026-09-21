«Lo que dijo es mentira»: Patricia Bullrich le respondió a Santilli

La senadora nacional Patricia Bullrich desmintió públicamente las afirmaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre el tratamiento de los recortes al área de Discapacidad en el Presupuesto 2027 durante las reuniones de la Mesa Política. En diálogo con LN+, la legisladora rechazó que la falta de información previa hacia los parlamentarios se debiera a su retiro anticipado de la reunión.

Según explicó la exministra, la discusión presupuestaria en la Casa Rosada abarcó únicamente los parámetros macroeconómicos generales y dejó fuera las modificaciones arancelarias específicas, un hecho que también afectó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según Bullrich.

La desmentida de Bullrich a Santilli

Bullrich rechazó la versión difundida por Santilli. «Eso es mentira. Cuando se habló el Presupuesto, yo estaba. Y además Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó 3 minutos más que yo», sostuvo. De este modo, la representante parlamentaria negó que las modificaciones al régimen de discapacidad hayan sido analizadas tras su retiro.

La senadora argumentó que en el encuentro solo se expusieron los lineamientos generales formulados por el Poder Ejecutivo. «Se habló en general, se dijo el crecimiento es de 4%, la inflación del 21,1%, estas son las pautas macro generales del Presupuesto», precisó al detallar el alcance de las conversaciones. En relación directa con los ajustes en las partidas destinadas a las prestaciones de discapacidad, Bullrich remarcó: «De esto no se habló».

Impacto legislativo y costo político

En sus explicaciones, la titular de la bancada oficialista enfatizó la necesidad de mantener la veracidad dentro del espacio gubernamental. «Eso de que después lo hablaron, eso no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos», manifestó la legisladora. Asimismo, cuestionó la falta de coordinación interna previa a la presentación de la iniciativa en el Congreso.

Sostuvo que el equilibro fiscal no se negocia y que de ninguna manera se podría generar un déficit en el Presupuesto. Sin embargo, Bullrich distinguió de este plano aquellas cuestiones que generan «una sensibilidad muy fuerte en la sociedad».

Asimismo, la senadora se refirió al video que posteó en redes con la canción de Lali «No me importa» tras la polémica. Negó que se tratará de un mensaje oculto, pero sostuvo: «Todos han tenido una interpretación distinta, así que lo bueno es que cada uno lo interprete como quiera». Afirmó, además, que se lleva muy bien con la artista y que la conoce personalmente por el vínculo que mantuvo con Benjamín Amadeo.