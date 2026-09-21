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Axel Kicillof llamó a «terminar con esta pesadilla» y ratificó la construcción de una alternativa política

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este domingo que la militancia busca «terminar con esta pesadilla» y estructurar una propuesta política capaz de imponerse al gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones se produjeron cuando le consultaron sobre la condena de Cristina Kirchner, a la que se refirió como «injusta» y propuso que la acción que sigue es la «construcción».

Esto sucedió tras la culminación del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda. Según Kicillof, el encuentro sirvió como marco de discusión interna sobre la reorganización del espacio opositor y el análisis del cuadro socioeconómico nacional.

Definiciones sobre la reorganización del peronismo

Durante el reportaje con C5N, Kicillof evaluó la concurrencia al plenario del día anterior. Sostuvo que en las comisiones temáticas se manifestó una intención de superar la pasividad. Al respecto, el jefe del Ejecutivo provincial señaló: “Hay ganas, se está gestando, está apareciendo esa chispa del peronismo al campo popular de la militancia que viene a reemplazar el desánimo”. En esa línea, el gobernador añadió: “Hay ganas de terminar con esta pesadilla te diría y de buscar el instrumento más adecuado para hacerlo”.

Asimismo, al ser consultado sobre la incorporación de otros sectores políticos y sociales, Kicillof desestimó que la resolución del escenario político dependa únicamente del desgaste de la gestión libertaria. “No creo que haya que quedarse de brazos cruzados pensando que el malestar o el propio fracaso de Milei va a ser suficiente para engendrar una alternativa”, aseveró.

En este sentido, remarcó la necesidad de ampliar las bases de representación: “Estamos trabajando en una construcción nacional que le pueda ganar a Milei y sobre todo convocando a todos por supuesto del campo nacional popular”.

Cuestionamientos a la gestión económica e institucional

El gobernador cuestionó la orientación de las políticas públicas en ciencia, tecnología y educación universitaria. Sostuvo que las decisiones son «demenciales». Sobre este aspecto, Kicillof expresó: “Lo que no podés hacer es destruir tu universidad, tu ciencia, tu tecnología”. Asimismo, criticó la política exterior y advirtió que las medidas económicas oficiales provocaron precarización laboral y caídas severas en los indicadores de la industria y la construcción.

Además, Kicillof rechazó los planteos del oficialismo, luego de que el diputado Martín Menem haya sugerido que el gobernador sea proscripto por haber sido ministro de Cristina Fernández de Kirchner.

A su vez, denunció la falta de independencia del Banco Central por los lazos de sus autoridades con el Ministerio de Economía, y reclamó la restitución de fondos provinciales.

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