Samuel Vargas avanzó con veteranos para la puesta en funcionamiento del Observatorio Malvinas

En la jornada de hoy, el diputado provincial Samuel Vargas mantuvo una reunión de trabajo para informar sobre el Observatorio Legislativo Malvinas, con el objetivo de avanzar en su conformación y definir las primeras líneas de acción de este espacio institucional.

El Observatorio fue creado mediante la Ley Provincial N.º 4229-E, aprobada por la Legislatura chaqueñase y se constituirá como el tercer espacio institucional de referencia en la provincia del Chaco en materia de la causa Malvinas, luego de la Asociación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” y del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de la Provincia del Chaco.

Su creación busca sumar una herramienta específica para trabajar sobre la legislación vigente, los derechos de los veteranos y sus familias y el seguimiento de las políticas vinculadas con la causa Malvinas

Del encuentro participaron los veteranos de guerra Víctor Ramírez, Fredy Sánchez, Genaro Bordón y Marcos Bogado, junto a hijos de veteranos de guerra: Alejandro de los Santos, Leonardo Ramírez, Gastón Ramírez, Germán Leopoldo Domínguez y Maelene Bogado.

Durante la reunión se destacó que el actual escenario internacional vuelve a colocar a “Malvinas en un lugar central de la agenda geopolítica, sin una guerra convencional pero con intereses económicos la otra forma de guerrear, interes particularmente por las actividades vinculadas a la exploración y explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur”, la actividad pesquera y el apoyo de distintas potencias frente al reclamo argentino de soberanía.

En este contexto, Vargas remarcó la importancia de apoyar esta iniciativa institucional que permita poner en agenda la cuestión Malvinas, acompañar al gobierno nacional, a los veteranos y sus familias realizando un seguimiento del cumplimiento de las leyes vigentes.

Un espacio para conocer y hacer cumplir los derechos

Uno de los aspectos centrales del Observatorio será la elaboración de un digesto de la legislación chaqueña vinculada a Malvinas, que permita reunir y ordenar las normas existentes para los VGM en la provincia.

Según se señaló durante el encuentro, la Legislatura del Chaco ha sancionado más de 15 leyes relacionadas con la cuestión Malvinas, muchas de las cuales son desconocidas por los propios veteranos y sus familias.

La intención es que este trabajo permita conocer qué derechos están contemplados por la legislación provincial y, fundamentalmente, hacer un seguimiento de su efectivo cumplimiento.

El veterano de guerra Freddy Sánchez tendrá un rol destacado en la puesta en marcha del Observatorio. Sánchez fue uno de los principales impulsores del proyecto y trabajó activamente para lograr su aprobación en la Legislatura chaqueña.

Historia, presente y futuro

El Observatorio no tendrá como único objetivo preservar la memoria histórica de la Guerra de Malvinas, sino también generar herramientas para abordar las problemáticas actuales y futuras relacionadas con la soberanía y los derechos de los veteranos y sus familiares.

Entre sus objetivos estará además canalizar las inquietudes y observaciones de los veteranos de guerra, así como seguir incorporarando a las nuevas generaciones al conocimiento de la causa Malvinas.

En este sentido, durante la reunión se planteó la necesidad de que los jóvenes sean protagonistas en la transmisión de la historia y del reclamo soberano, entendiendo que serán ellos quienes deberán mantener vigente el conocimiento y la defensa de la causa Malvinas en el futuro.