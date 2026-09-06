Como en los tiempos de Capitanich: Zdero lanzó en Sáenz Peña un programa “populista” destinado a estudiantes de secundaria

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, presentó en Sáenz Peña el programa “+Futuro”, una iniciativa destinada a jóvenes estudiantes del nivel secundario que busca brindar herramientas y oportunidades para este sector.

El lanzamiento, sin embargo, se produce en un contexto político particularmente complejo para el Gobierno provincial y abre el debate sobre las verdaderas motivaciones detrás de este tipo de iniciativas. Con las elecciones cada vez más cerca y un oficialismo que enfrenta un escenario complicado, algunos sectores interpretan el programa como un intento de acercamiento a un electorado joven que será clave en las urnas.

La estrategia no resulta novedosa en la política argentina. En 2023, durante la gestión de Jorge Capitanich, también se impulsaron programas dirigidos a los jóvenes, entre ellos “Construir Futuro”, con una denominación que guarda similitudes con la actual iniciativa del zderismo.

La paradoja política es que muchas de las medidas de este tipo que hoy impulsa el oficialismo provincial fueron cuestionadas fuertemente en su momento por quienes eran oposición, entre ellos el actual gobernador y sus funcionarios, señalándolas como prácticas “populistas”. Algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof sostiene programas y actividades destinados a estudiantes, en una búsqueda permanente de acercamiento con ese sector del electorado.

El escenario chaqueño agrega otro condimento. El Gobierno provincial enfrenta crecientes dificultades para sostener el respaldo de sectores que fueron importantes en el triunfo de 2023, entre ellos el sector docente y policial por la pésima situación salarial.

A esto se suma el impacto de la crisis económica nacional. Zdero mantiene una alianza política con el Gobierno de Javier Milei y, en ese sentido, el deterioro económico nacional también puede terminar teniendo consecuencias sobre la imagen de las administraciones provinciales que acompañan sus políticas.

Así, mientras desde el Gobierno presentan “+Futuro” como una propuesta destinada a brindar oportunidades a los jóvenes, la pregunta que comienza a instalarse en el escenario político es inevitable: ¿se trata solamente de una política pública o también de una apuesta por el futuro electoral del oficialismo?.

¿En qué consiste el flamante programa?

“Más Futuro” está destinado a estudiantes que cursen el último año del nivel secundario, sean residentes de la provincia del Chaco y acrediten su condición de alumno regular sin adeudar materias previas. La inscripción está habilitada del 1 al 28 de septiembre a través de la plataforma DATA ÑACHEC. Los postulantes deberán presentar DNI frente y dorso, certificado de domicilio expedido por la Policía del Chaco, constancia de CUIL-cuando no figure en el DNI- y constancia de estudios máximos alcanzados. Toda la documentación tendrá carácter de declaración jurada y deberá contar con el visto bueno y aval de la institución educativa correspondiente.