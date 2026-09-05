San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres y consiguió tres puntos importantes en casa. El Ciclón encontró la diferencia en un cabezazo de Cuello, que apareció en el momento justo para destrabar un partido cerrado y darle al equipo azulgrana una victoria que le permite sumar confianza y seguir avanzando en el torneo.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y con dos equipos que buscaron imponer condiciones. San Lorenzo intentó asumir el protagonismo ante su gente, mientras que Talleres apostó por mantenerse ordenado y aprovechar los espacios para salir rápido.

Con el correr de los minutos, el partido se volvió cada vez más disputado. Las situaciones claras no abundaron y ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar profundidad en los metros finales. El 0-0 parecía resistirse y el encuentro ingresaba en una zona donde cualquier detalle podía marcar la diferencia.

Y ese detalle apareció para el conjunto local. Cuello ganó de cabeza y convirtió el 1-0 para San Lorenzo, desatando el festejo de todo el estadio. El delantero aprovechó la oportunidad y puso al Ciclón arriba en un momento clave.

Talleres tuvo que adelantarse en busca del empate y San Lorenzo encontró espacios para intentar liquidarlo. El conjunto cordobés insistió hasta el final, pero no logró vencer nuevamente la resistencia del equipo local.

San Lorenzo defendió la ventaja con intensidad durante los últimos minutos y terminó asegurando una victoria trabajada. El 1-0 ante Talleres vale oro para el Ciclón, que pudo hacerse fuerte en casa y quedarse con un triunfo que necesitaba.

Cuello apareció cuando más lo necesitaba San Lorenzo

El Ciclón ganó un partido cerrado gracias a una pelota parada y al cabezazo de Cuello. Talleres lo buscó hasta el final, pero San Lorenzo sostuvo el resultado y terminó celebrando tres puntos importantes.

Un cabezazo, un gol y tres puntos para el Ciclón: San Lorenzo volvió a festejar en casa.