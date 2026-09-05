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Aldosivi consiguió su primera victoria del torneo y festejó ante su gente

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Aldosivi consiguió su primera victoria del torneo y festejó ante su gente. El Tiburón se impuso por 3-1 ante Banfield, en un partido donde tuvo como gran figura a Vombergar, autor de un doblete para encaminar el triunfo.

El conjunto marplatense necesitaba sumar de a tres y salió decidido a buscar el partido desde el comienzo. Con mayor iniciativa y aprovechando los espacios que dejó Banfield, Aldosivi logró tomar protagonismo y encontró los caminos para lastimar en ataque.

El gran protagonista de la tarde fue Vombergar. El delantero apareció en los momentos importantes y convirtió dos goles que resultaron determinantes para que el Tiburón pudiera sostener su ventaja y encaminarse hacia su primera alegría.

Banfield intentó reaccionar y consiguió descontar para mantenerse con vida en el encuentro. Sin embargo, Aldosivi no perdió el control y volvió a golpear para establecer el 3-1 definitivo.

Con el resultado asegurado, el equipo marplatense pudo cerrar el partido con tranquilidad y quedarse con tres puntos que significan mucho más que una victoria: son el primer festejo de la temporada y un envión para lo que viene.

El Tiburón se sacó la presión

Aldosivi necesitaba ganar y finalmente pudo hacerlo. El 3-1 ante Banfield le permite cortar la espera y recuperar confianza, con Vombergar como la gran figura de una jornada que terminó con festejo marplatense.

Aldosivi 3-1 Banfield. Primera victoria del Tiburón y una noche especial para Vombergar, que se despachó con un doblete.

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