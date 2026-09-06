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La carrera hacia 2027 empieza a tomar forma y Massa decidió poner primera

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Sergio Massa volvió a mover sus fichas dentro del escenario político y comenzó a delinear su estrategia con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

📌 El dirigente del Frente Renovador mantuvo un encuentro con intendentes de su espacio, donde manifestó su intención de volver a competir por la Presidencia. El objetivo, según trascendió, es comenzar a fortalecer desde ahora la estructura política y territorial que le permita llegar con mayor respaldo a la próxima elección nacional.

💥 Durante la reunión, Massa planteó la necesidad de reconstruir una alternativa política y remarcó la importancia de recuperar presencia en los distintos territorios. En ese marco, busca que los intendentes tengan un rol central en la construcción de un espacio que pueda disputar el poder dentro de poco más de un año.

La definición también se da en un momento en el que el peronismo atraviesa un proceso de reordenamiento y debate interno, con distintos dirigentes que buscan posicionarse de cara a 2027.

Por ahora, no existe un lanzamiento formal de candidatura, pero el mensaje de Massa fue claro: quiere volver a competir y ya comenzó a trabajar para construir ese camino.

🔥 La carrera hacia 2027 empieza a tomar forma y Massa decidió poner primera.

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