Samuel Vargas, parte de una tarde especial para las infancias en Pancitas Felices

El diputado provincial Samuel Vargas estuvo presente y colaboró activamente en el festejo por el Día del Niño realizado en el comedor Pancitas Felices, que funciona en el Club Náutico Barranqueras y es dirigido por Cynthia Coronel.

La celebración superó todas las expectativas y reunió a niñas, niños y familias en una tarde pensada especialmente para disfrutar, compartir y celebrar la infancia. Hubo sorteos, chocolate, golosinas, inflables, música, espectáculos y muchas sorpresas.

Vargas no solo acompañó la jornada, sino que formó parte de la organización y colaboró para que cada detalle pudiera hacerse realidad, sumándose al esfuerzo de quienes trabajaron para brindarles a los chicos una tarde diferente.

Desde el espacio Nuevo País destacaron la importancia de generar estos encuentros y sostener una mirada permanente sobre los derechos de las niñas y los niños.

“Que nuestros niños tengan un buen presente, puedan disfrutar, compartir y crecer acompañados también es un derecho. Nuestra tarea es defender permanentemente los derechos de las infancias y trabajar para que puedan desarrollarse en un entorno de amor, contención y oportunidades”, expresó Vargas.

El diputado agradeció a todas las personas y comercios que hicieron posible el festejo: Carolina Chávez, Juan Pablo Gómez, la panadería de Norberto González, quienes colaboraron con los inflables, las familias que prepararon las masas y el chocolate, el DJ, el grupo Rodri y La Banda, el mago Sergio y Walter Portalea

“Una niñez cuidada, acompañada y feliz es también una forma de construir el futuro. Porque estos niños son quienes mañana van a construir nuestra sociedad”, sostuvo.