Miguel Ángel Pichetto advirtió a Milei por las Malvinas: «El oro argentino está en Inglaterra»

El diputado cuestionó la estrategia oficial sobre las islas y alertó por las posibles consecuencias de las medidas contra el Reino Unido.

Miguel Ángel Pichetto le pidió al Gobierno nacional que maneje con cautela la cuestión Malvinas luego de la cadena nacional de Javier Milei. El legislador nacional opinó sobre la estrategia del Ejecutivo tras los dichos de Donald Trump. El exsenador sostuvo que “la historia se vuelve a repetir” y llamó a tener presente a Leopoldo Galtieri, quien estaba confiado que Estados Unidos lo apoyaría en el conflicto que se desató en 1982.

En una entrevista brindada a Ahora Play, el jefe de bloque de Encuentro Federal vio con cierta preocupación los movimientos que está realizando el Gobierno por las Islas Malvinas. Pese a las palabras de Milei en cadena nacional, Pichetto no olvidó las actitudes que había tenido el poder central. Rememoró la pérdida que tuvo el oficialismo con la ley de Extranjerización de Tierras. También la crítica del presidente a los jugadores de la Selección Argentina por mostrar una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”.

¿Mensaje sentido?

Pichetto puso en duda las convicciones de Javier Milei y del Gobierno en general. El exjefe de bloque del Justicialismo, en el Senado, apuntó contra el canciller, Pablo Quirno. “En un programa de televisión dijo que se podía vender una provincia y que la soberanía era un concepto perimido. Estamos hablando no de 10 años atrás, sino de días”, enfatizó el congresista.

En su perspectiva, Miguel Ángel Pichetto observó que el Gobierno utilizó el tema para poder generar adhesión a nivel social. Sin embargo, aunque haya conseguido el objetivo, el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri advirtió que “será muy difícil” y “tardará muchos años” que Argentina pueda conseguir la soberanía de las Islas Malvinas.

¿Peligra el oro?

En medio de la discusión por las islas ocupadas por la corona británica, Pichetto advirtió una situación que podría perjudicar seriamente a la Argentina. Frente a una posible represalia de Inglaterra por las medidas argentinas, el diputado en modo reflexivo aconsejó: “No es bueno agitar los vientos porque pueden venir tempestades”.

“El oro está dado, supuestamente, en garantía al banco de Inglaterra. Nunca hubo información por parte de la Jefatura de Gabinete. Nunca hubo respuesta si el oro está en Suiza o Inglaterra. Presuntamente está en Inglaterra”, enfatizó con un claro mensaje a la Casa Rosada, donde el envalentonamiento podría producir serios problemas.