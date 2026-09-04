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Samuel Vargas gestionó mejoras para el servicio de agua potable en Capitán Solari

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Esta mañana, el concejal de Capitán Solari, Luis Colzera, junto a Hugo Silveira, responsable de SAMEEP en la localidad, mantuvieron una reunión con el presidente de SAMEEP, ingeniero Nicolás Diez, para abordar las distintas problemáticas que atraviesa la comunidad y avanzar en soluciones concretas.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de continuar trabajando de manera articulada con la empresa para mejorar la prestación del servicio y avanzar en distintos tendidos y conexiones de agua potable que aún son necesarios en diferentes sectores de Capitán Solari.

El concejal destacó la muy buena predisposición del presidente de SAMEEP y el compromiso de planificar las acciones necesarias, evaluar la disponibilidad de recursos y avanzar progresivamente en las obras que permitan dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

 

 

“Fue una jornada muy productiva, porque pudimos plantear las necesidades de nuestra localidad, planificar y avanzar sobre las redes que todavía faltan, pero siempre con un trabajo serio y responsable que permita concretar las soluciones”, destacó Vargas.

En este sentido, se valoró la predisposición del Gobierno provincial y, particularmente, de las autoridades de SAMEEP para acompañar las gestiones y trabajar junto a los representantes de Capitán Solari.

Desde el espacio de Samuel Vargas destacaron la importancia de esta acción conjunta y responsable, entendiendo que la articulación entre los representantes locales y los organismos provinciales es fundamental para avanzar en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

Finalmente, las partes acordaron continuar trabajando y articulando las gestiones necesarias para atender las demandas de Capitán Solari y avanzar en las mejoras que requiere la localidad.

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