Myriam Bregman criticó a Milei por su cadena nacional: «Trump nos usa porque tiene un títere»

La diputada del Frente de Izquierda cuestionó el discurso presidencial y advirtió sobre los intereses geopolíticos en el Atlántico Sur.

Myriam Bregman calificó de “humo” la cadena nacional de Javier Milei realizada este jueves por la noche. La diputada nacional del Frente de Izquierda sostuvo que el presidente no tiene ningún interés por defender la soberanía del país. En ese sentido, observó que podría ser una “entrega” a Estados Unidos. Entre otras críticas, la legisladora apuntó contra el mandatario por reivindicar a Augusto Pinochet.

La referente de la izquierda no se mostró motivada por la cadena nacional del jefe de Estado. Por el contrario, Bregman lanzó una teoría sobre la decisión del Gobierno. Según relató en La Voz streaming, el sur del país es un punto estratégico muy deseado por las potencias mundiales. Como consecuencia, indicó que la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas tiene una estrecha relación con los intereses geopolíticos.

Realineamiento de Estados Unidos

“Es parte de la guerra por los estrechos y no puede tener el control total”, subrayó Bregman en relación a los conflictos que ha tenido el país norteamericano, principalmente en Medio Oriente, en el estrecho de Ormuz. En esa misma línea, la legisladora pidió poner atención en uno de los artículos mencionados por Javier Milei al cual lo calificó como “grave”: “Fíjense que habla de un Consejo de Seguridad. Esto yo lo relaciono con el “Escudo de las Américas”, con el anuncio de Estados Unidos de patrullar el Atlántico sur”, describió.

“A Milei no le importa la soberanía”

La congresista del Frente de Izquierda desestimó la idea de que el mandatario tenga interés en defender el territorio nacional. De la misma forma citó los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso como la Ley de Glaciares, el RIGI, Súper RIGI, entre otros. Según Bregman, ese tipo de leyes demuestra el poco apego de Milei a la defensa de la soberanía. “Es humo que le importa. Lo que no es humo en cuanto a las consecuencias. Es un avance de la recolonización de nuestro país que intenta hacer Estados Unidos”, agregó la dirigente socialista.

Myriam Bregman consideró que la posición de Donald Trump es transitoria y se debe a la disputa que hay entre EE.UU. y la Unión Europea por el financiamiento de la OTAN: “Lo que hace Milei es cambiar de collar hasta que Estados Unidos resuelva sus rencillas con Gran Bretaña que es su aliado estratégico”, planteó.

“No hay un imperialismo bueno y un imperialismo malo. Acá hay disputas interimperialistas. Trump nos usa porque ve que tiene un títere en la región y cuando el títere no sirve más, se tira”, concluyó la diputada nacional al explicar por qué el presidente norteamericano informó que puede cambiar de posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas.