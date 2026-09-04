El peronismo le puso límites a Javier Milei por la cadena nacional: “Con Malvinas no se juega”

Diputados de Unión por la Patria cuestionaron los anuncios del Presidente y reclamaron que la cuestión Malvinas se discuta en el Congreso.

El peronismo salió a responder los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y reclamó que cualquier definición sobre la cuestión de soberanía sea discutida en el Congreso de la Nación. Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, cuestionó al Gobierno nacional y el legislador y excombatiente Aldo Leiva advirtió: “Con Malvinas no se juega”.

Unión por la Patria reclamó discutir Malvinas en el Congreso

Martínez sostuvo que el Congreso debe ser “el ámbito de construcción de consensos” sobre la cuestión Malvinas y cuestionó: “En 33 meses Milei no aportó nada significativo por la Cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional; e impidió todo tipo de consenso en el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”, sostuvo el jefe del bloque de Unión por la Patria.

El diputado preguntó por qué el Presidente no había adoptado esas medidas desde el inicio de su gestión, al considerar que “tenía todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos sobre todos los temas”. En ese sentido, reclamó convocar a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. “Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar”, afirmó.

Leiva: “Con Malvinas no se juega”

El excombatiente y diputado nacional Aldo Leiva también se refirió al discurso presidencial y sostuvo que cualquier avance para recuperar el ejercicio de la soberanía argentina “por la vía pacífica y diplomática será bienvenido”. Sin embargo, pidió cautela frente al rol de Estados Unidos y sus intereses en el Atlántico Sur.

“Presidente, le faltó decir: si quieren venir que vengan. Con Malvinas no se juega”, expresó Leiva. Para el legislador, Washington no se habría interesado en el conflicto únicamente por considerar justo el reclamo argentino, sino también por los intereses “geopolíticos, militares, energéticos y económicos” de la región.

El diputado de Unión por la Patria cuestionó además que las islas puedan convertirse en una moneda de cambio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el Reino Unido. “Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido”, sostuvo. Y agregó: “No queremos cambiar de patrón. Queremos ser soberanos”.

Leiva también puso el foco en el anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reclamó fortalecer las Fuerzas Armadas, mejorar la situación salarial de sus integrantes y atender la crisis de su obra social. “La soberanía no se construye solamente con anuncios”, planteó. Y sentenció: “Quiero recuperar nuestras Malvinas por la vía pacífica y diplomática, pero bajo una sola bandera, la Argentina”.