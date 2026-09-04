Ricardo Alfonsín: “El ataque soberanista de Milei es puro oportunismo”

El exdiputado nacional cuestionó el cambio de postura del Presidente sobre Malvinas y puso en duda que su discurso responda a una convicción genuina.

Ricardo Alfonsín cuestionó con dureza el giro de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas y puso en duda las verdaderas intenciones del Gobierno. El exdiputado nacional calificó de “puro oportunismo” el repentino endurecimiento del discurso presidencial sobre la soberanía de las islas, aunque aclaró que acompañará cualquier medida que efectivamente defienda una causa nacional.

A través de su cuenta de X, Alfonsín sostuvo: “No tengo ninguna duda de que el súbito ataque soberanista de Milei es puro oportunismo. Sin embargo, si pone su oportunismo al servicio de una causa nacional, bienvenido sea”. Sus declaraciones llegaron luego de la cadena nacional en la que el Presidente anunció nuevas medidas frente a las actividades petroleras en Malvinas.

El dirigente radical planteó que la sociedad acompañará una política firme en defensa de la soberanía, aunque pidió mantener una mirada crítica sobre el accionar del Gobierno. “La mayoría lo va a acompañar. Aunque con mucha cautela. Pero también lo vamos a controlar”, escribió en el mismo mensaje.

La advertencia de Ricardo Alfonsín a Javier Milei

Alfonsín utilizó una frase vinculada con la historia de la independencia argentina para expresar sus reparos frente al nuevo posicionamiento presidencial. “No vaya a ser que estemos cambiando de amo pero no de condición”, advirtió, al tiempo que señaló que existen razones suficientes para mantener la cautela.

El exdiputado también rechazó la posibilidad de modificar su postura por temor a las críticas del oficialismo. “No voy a cambiar de opinión por temor a la reacción libertaria o a una tergiversación perversa de mis dichos”, afirmó. De esta manera, buscó dejar en claro que su respaldo a una política soberanista no implica un apoyo político a Milei.

La crítica de Alfonsín se produce mientras el Gobierno intenta reforzar su estrategia frente al avance de proyectos hidrocarburíferos en las islas. Milei anunció sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina y anticipó cambios en el marco legal para endurecer la respuesta del Estado.

La mirada sobre la soberanía de las Malvinas

Para Alfonsín, el reclamo argentino necesita una política sostenida y no solamente anuncios coyunturales. Por eso, planteó que el Gobierno debe demostrar con hechos que su nueva postura responde a una estrategia de Estado y no a una necesidad política del momento.

El exdiputado cerró su mensaje con una advertencia y anticipó que continuará siguiendo el tema. “Hay razones de sobra que justifican este temor. Continuaremos con el tema”, sostuvo. Su planteo dejó así abierta la discusión sobre el alcance de las nuevas medidas de Milei y sobre la estrategia que la Argentina debería adoptar frente al Reino Unido.