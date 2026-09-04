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Juan Grabois sorprendió por la cadena nacional de Milei: «Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien»

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Juan Grabois reaccionó al anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional y respaldó el giro del Gobierno en la política sobre las Islas Malvinas.

Juan Grabois reaccionó al anuncio realizado por Javier Milei en cadena nacional y respaldó el giro del Gobierno en la política sobre las Islas Malvinas. El diputado de Unión por la Patria destacó que el Presidente haya recuperado una postura más firme frente al Reino Unido, aunque cuestionó otros aspectos de la gestión libertaria.

Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, sostuvo Grabois en su cuenta de X. En ese sentido, celebró lo que definió como un “cambio de 180 grados de Milei”, al considerar que pasó de una postura “colonizada” a recuperar la posición histórica argentina sobre el reclamo de soberanía.

Grabois celebró el giro de Milei sobre Malvinas

El legislador también se refirió a los habitantes de las islas y coincidió con la posición histórica de Argentina sobre la autodeterminación. “Los ‘kelpers’ son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación”, afirmó Grabois, quien interpretó el cambio discursivo del Gobierno como una victoria en la disputa política y cultural.

Juan Grabois Argentina Humana

Ganamos la batalla cultural”, aseguró, aunque inmediatamente llamó a mantener una mirada crítica sobre las decisiones que adopte la administración libertaria. En particular, Grabois retomó una frase de Arturo Jauretche para advertir que el cambio de postura sobre Malvinas no debería traducirse simplemente en un nuevo alineamiento internacional.

La advertencia por Ushuaia y Estados Unidos

Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, escribió Grabois. Su principal preocupación estuvo puesta en la posibilidad de que la base de Ushuaia quede vinculada a intereses estadounidenses, en un nuevo cuestionamiento al alineamiento internacional de Milei.

En ese sentido, reclamó estar “muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees” y advirtió sobre un eventual regreso del Presidente a sus anteriores posiciones. “Que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista”, planteó, al vincular esa posibilidad con la relación entre Donald Trump, Estados Unidos y el Reino Unido.

El pronunciamiento de Grabois se produjo después de que Milei defendiera en cadena nacional una estrategia más amplia para recuperar la soberanía sobre Malvinas. El Presidente sostuvo que las islas “formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra Nación” y cuestionó la ocupación británica iniciada en 1833, además de anunciar nuevas herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales.

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