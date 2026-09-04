Chaco: Tras la suspensión de las PASO, Juan Carlos Ayala reclama internas en el PJ: “No queremos más candidatos puestos a dedo”

El dirigente justicialista advirtió que la suspensión de las primarias abre el riesgo de que las candidaturas queden concentradas en acuerdos de unos pocos y pidió que el peronismo defina sus candidatos mediante participación, debate e internas partidarias.

Luego de que la Legislatura del Chaco aprobara la suspensión por un año de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el dirigente justicialista Juan Carlos Ayala reclamó que el Partido Justicialista avance en un proceso de elecciones internas para definir sus candidaturas de cara a 2027.

“La suspensión de las PASO siempre es a la medida de los que tienen plata”, sostuvo Ayala, quien cuestionó que la eliminación de las primarias pueda favorecer a dirigentes con mayores recursos económicos y limitar la participación de la militancia en la definición de las candidaturas.

“No queremos más candidatos puestos a dedo ni candidatos millonarios que parecen araña manca, porque nadie sabe cómo hicieron la tela, pero ahí están”, afirmó el dirigente, utilizando una de sus habituales expresiones para cuestionar el crecimiento patrimonial de algunos sectores de la dirigencia política.

Para Ayala, el desafío del peronismo chaqueño no pasa simplemente por alcanzar un acuerdo entre dirigentes, sino por construir una verdadera unidad desde las bases.

“La militancia está buscando la unidad del peronismo, no el amontonamiento”, planteó. Y agregó: “Una unidad que nazca de la participación, del debate y de un proyecto colectivo, no de acuerdos entre unos pocos”.

En ese sentido, consideró que la situación social y económica de la provincia exige especial responsabilidad a la hora de definir quiénes representarán al espacio en las próximas elecciones.

“En medio de la crisis social que estamos atravesando, producto de las políticas de este gobierno destructivo y cruel, hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir nuestros candidatos”, afirmó Ayala.

El dirigente sostuvo que los chaqueños atraviesan dificultades concretas vinculadas al empleo y al costo de vida. “La gente está endeudada, no llega a fin de mes y miles de chaqueños están sin trabajo. Mientras tanto, los servicios de agua, luz y gas aumentan incluso por encima de la inflación”, señaló.

Frente a este escenario, Ayala advirtió que la sociedad será cada vez más exigente con quienes pretendan presentarse como alternativa política.

“La sociedad no está dispuesta a acompañar a quienes prometen soluciones que no están en condiciones de garantizar. La gente necesita respuestas, credibilidad y dirigentes que conozcan y entiendan lo que está viviendo”, afirmó.

El dirigente insistió además en que el peronismo necesita construir una propuesta política que trascienda la discusión de nombres y candidaturas.

“Tenemos que construir una alternativa: un nuevo Chaco de producción, empleo genuino, crecimiento y desarrollo. Un proyecto que vuelva a poner en el centro a los chaqueños”, sostuvo.

Ayala aclaró que su planteo no apunta contra un sector determinado del justicialismo. “No estamos peleados con ningún sector. Pero sí estamos distanciados de todos aquellos que solo piensan en ellos mismos y no en la gente”, afirmó.

Finalmente, reclamó que el PJ chaqueño abra un proceso de participación interna que permita definir democráticamente su conducción y sus candidatos.

“Necesitamos algo más que nombres. Necesitamos un proyecto y una conducción que escuche a su pueblo”, concluyó.