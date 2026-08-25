Pablo Juliano: “El Gobierno hace contorsionismo para que sus funcionarios no terminen procesados”

El diputado nacional de Provincias Unidas criticó que los funcionarios puedan adherir a Inocencia Fiscal y aseguró que los ahorristas no van a sacar «los dólares del colchón con los escenarios que están viendo»

Pablo Juliano, diputado nacional del bloque Provincias Unidas, cuestionó las prioridades de la gestión del gobierno nacional y afirmó que la agenda oficial está «divorciada del metro cuadrado de la gente». El legislador advirtió sobre los mecanismos que facilitarían que funcionarios públicos se acojan a los beneficios de Inocencia Fiscal. Señaló que la administración realiza «contorsionismo para que sus funcionarios no terminen procesados».

Juliano: «Inocencia Fiscal es la ley Adorni»

Según el legislador de Provincias Unidas, existe un marcado enfoque gubernamental en disputas de carácter ideológico que no resuelven las problemáticas concretas de la sociedad. «Yo entiendo la cuestión esta de las batallas culturales. Sin embargo, cuando nos metemos después en Inocencia Fiscal otra vez la burra del trigo. Es la ley Betina, es la ley Adorni«.

El diputado recordó que durante el período de debates de fines del año anterior ya se habían planteado objeciones similares respecto a las normativas de regularización fiscal. «Fíjense que el año pasado, cuando estábamos tratando otras leyes y salió esta Inocencia Fiscal I, que no sé cuántas vamos ya, nosotros habíamos advertido también que los funcionarios podían adherir a estos sistemas«. Juliano señaló que si el Gobierno debe recurrir a estas herramientas «se cae de maduro».

Desconfianza de la población

La crítica del representante legislativo se centró además en la viabilidad de las medidas económicas que buscan captar divisas del sector privado. Juliano sostuvo que las políticas actuales carecen de bases sólidas para generar credibilidad en los ahorristas. Afirmó que «no hay incentivos para poder confiar». Según su análisis, las expectativas de que la población saque sus ahorros del colchón chocan con la percepción de la sociedad sobre la situación del país.

El diputado vinculó la falta de confianza con los esfuerzos del Poder Ejecutivo por defender a los integrantes de su estructura ante las acusaciones por corrupción. «La verdad que el cuentito de que la gente saque los dólares del colchón con los escenarios que está viendo, la gente entiende perfectamente que esta situación viene de largo», aseveró. Juliano insistió: «Se van tropezando en esta voluntad que tiene el gobierno de demostrar que no tiene una agenda preocupada en el día a día de los argentinos, que tiene una agenda preocupada en su propio entorno político».