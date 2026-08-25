Municipios refuerzan la prevención ante posibles lluvias intensas

El subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios, informó que el Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de la situación financiera de los 70 municipios y acompaña a las administraciones locales que atraviesan dificultades. En ese marco, confirmó que San Bernardo presenta actualmente inconvenientes para completar el pago de los salarios municipales.

“Tenemos municipios que tienen fondos guardados por así decirlo de reserva y tenemos otros municipios que tienen complicaciones financieras que los lleva a atravesar diferentes situaciones”, explicó en La Mañana de Natagalá.

Barrios señaló que la Provincia cuenta con distintas herramientas para asistir a los municipios, entre ellas los anticipos de coparticipación y la articulación con organismos provinciales. Remarcó además que los fondos coparticipables son transferidos en tiempo y forma y destacó la decisión de restituir a los municipios el 2% de los fondos que anteriormente se destinaba a un fondo solidario.

“Volvemos a apostar a la autonomía de los municipios, a lo que en realidad corresponde que es que cada municipio reciba los fondos totales que necesitan para administrarlo de la mejor manera”, sostuvo.

En paralelo, el funcionario destacó las tareas preventivas que llevan adelante distintas localidades ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Mencionó especialmente a Sáenz Peña y Resistencia, donde se realizaron trabajos de adecuación hídrica, profundización de reservorios, incorporación de bombas y grupos electrógenos y mejoras en la capacidad de respuesta.

Además, señaló que la Provincia trabaja con los 70 municipios para relevar y georreferenciar zonas habitacionales vulnerables frente a eventuales contingencias.

Barrios explicó que el Comité de Operaciones de Emergencia coordina acciones preventivas y que se trabaja con una planificación diferenciada según las características de cada región de la provincia. “Ante cualquier alerta ya estamos preparados para preposicionar los recursos necesarios ante una eventual complicación hídrica”, afirmó.

También indicó que se mantiene un trabajo conjunto con provincias vecinas, el Consejo Federal de Inversiones y organismos nacionales para abordar la situación de los Bajos Submeridionales, mientras se preparan respuestas específicas para las distintas realidades territoriales del Chaco.