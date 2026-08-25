Felipe Neto, con más de 73 millones de seguidores, lo demandó por difamación a raíz de un video de Cerimedo en el que lo acusa de recibir dinero del PT y de Lula da Silva.

Un influencer brasileño presentó una nueva denuncia por difamación contra Fernando Cerimedo, que se encuentra detenido en Bolivia acusado de intento de asesinato contra su expareja Nadia Beller.

El denunciante es Felipe Neto, una de las principales figuras de las redes sociales de Brasil, con más de 73 millones de seguidores si se suman todas sus redes sociales.

Neto demandó a Cerimedo ante el 3° Juzgado Civil Regional de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, luego de que el consultor lo acusara públicamente de recibir dinero del entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores (PT).

Debido a esto la Justicia brasileña busca movilizar nuevamente el expediente en Argentina, donde pretende notificarlo formalmente para que responda por una demanda iniciada a raíz de acusaciones que realizó en redes sociales durante la campaña electoral de 2022 en el vecino país.

La causa volvió a cobrar relevancia a partir de la documentación judicial brasileña, que llegó a Buenos Aires a través de la Cancillería.

Neto reclama una indemnización de 50.000 reales -unos 10.000 dólares-, además de la eliminación definitiva del video, una retractación pública en el mismo espacio donde fueron difundidas las acusaciones y el pago de las costas y honorarios de los abogados.

La demanda está caratulada como Felipe Neto Rodrigues Vieira c/Fernando Cerimedo, expediente número 0806037-57.2023.8.19.0209, y tiene origen en un video publicado por Cerimedo en noviembre de 2022 en la red social X, atacando al influencer brasileño.

La presentación sostiene que las expresiones de Cerimedo fueron calumniosas y difamatorias y afectaron la honra y la imagen de Neto. También plantea que las acusaciones lo vinculaban indirectamente con una supuesta estrategia de propaganda electoral ilegal.

En el video, de aproximadamente un minuto y medio, Cerimedo se dirige directamente a Neto y afirma: “Yo sé que estás recibiendo ‘dinero’, seguramente, de Lula, del PT, está todo bien”.

“No podés faltarle el respeto a la decisión popular. No tenés vergüenza. No sé cómo las quince millones de personas que te siguen en Twitter pueden escucharte. Sos una vergüenza para tu país. ¡No hables más!”, agregó el consultor argentino.

Cerimedo cuestionaba entonces el posicionamiento de Neto contra el expresidente Jair Bolsonaro y su defensa del sistema electoral brasileño, en un contexto en el que sectores de la derecha brasileña denunciaban sin pruebas una supuesta manipulación de las urnas electrónicas.

La demanda de Neto ubica el episodio dentro de la disputa política generada después de las elecciones brasileñas de 2022, cuando Cerimedo difundió el denominado “dossier” sobre una supuesta manipulación de las urnas electrónicas.

Neto es una de las principales figuras de las redes sociales de Brasil, con decenas de millones de seguidores en distintas plataformas, y es conocido en ese país por sus enfrentamientos públicos con referentes de la ultraderecha.

La Justicia brasileña remitió una carta rogatoria a la Argentina debido a que Cerimedo figura como demandado y tiene domicilio profesional en Buenos Aires. El objetivo es que sea citado para presentar su defensa en un plazo de 15 días. En caso de no responder, puede ser declarado en rebeldía.

Agencia NA