“Vive en un país que no es este”: Cecilia Moreau rechazó los dichos de Javier Milei

La diputada de Unión por la Patria cuestionó la postura del presidente sobre la morosidad y responsabilizó al Gobierno por el deterioro de los ingresos de los hogares.

La diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó las declaraciones de Javier Milei sobre el aumento de la morosidad y el endeudamiento de los hogares argentinos. La legisladora de Unión por la Patria responsabilizó al Gobierno por el deterioro de la situación económica y sostuvo que el presidente desconoce las dificultades que atraviesan millones de familias.

“El endeudamiento de millones de argentinos es consecuencia de un proceso que empezó en los primeros días de este gobierno. Todas las medidas que tomó Milei, desde el minuto 1, nos trajeron acá”, afirmó Moreau a través de una publicación en X.

Moreau cuestionó el argumento de Milei sobre las deudas

Las críticas surgieron luego de que Milei se refiriera al crecimiento de la morosidad durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. El presidente sostuvo que tomar un crédito forma parte de un acuerdo entre privados y cuestionó las advertencias sobre el aumento del endeudamiento. También vinculó el debate con una estrategia electoral del kirchnerismo.

Moreau rechazó ese argumento y fue contundente: “La respuesta no puede ser nadie te puso una pistola en la cabeza, o joróbate, o es un problema entre privados”.

En diálogo con AM 710, la diputada aseguró que el Estado debe intervenir frente a una situación que afecta directamente los ingresos de los hogares. “Vos cobrás y el sueldo te lo lleva esa deuda y los servicios”, sostuvo al describir las dificultades que enfrentan trabajadores y sectores medios.

El cuestionamiento al programa económico de Milei

Moreau también apuntó contra las medidas implementadas por el Gobierno desde diciembre de 2023 y vinculó el crecimiento del endeudamiento con la desregulación de la economía.

“Acá hay desde el minuto uno una responsabilidad política del Gobierno Nacional”, afirmó. En particular, cuestionó el DNU 70/2023 y sostuvo: “La desregulación del decreto 7023, que entre otras cosas quitó el tope y liberó los intereses punitorios, fue la punta del conflicto”.

Según su análisis, esa medida se sumó a otras decisiones económicas que afectaron el poder adquisitivo. “Después liberaron las tarifas, ajustaron los salarios, las jubilaciones”, señaló.

Moreau advirtió por el consumo y el empleo

La diputada también relacionó la pérdida de ingresos con la caída del consumo y la actividad económica.

“Todo ese combo hizo que en el 2024 los argentinos en primer lugar restringieran su consumo. Y eso derivó en la caída de la actividad económica, en cierre de las pymes, los despidos”, sostuvo.

Finalmente, Moreau afirmó que las familias ya no cuentan con margen para reducir sus gastos como mecanismo de supervivencia. “Con la estrategia de consumir menos ya no alcanzó como una estrategia de supervivencia”, concluyó.

En ese marco, la legisladora cuestionó el diagnóstico presidencial sobre el endeudamiento de los argentinos y volvió a responsabilizar al Gobierno por el deterioro de la situación económica de los hogares.