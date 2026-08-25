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Felisa Miceli dijo que Milei «prefiere que la gente muera de hambre» para sostener su modelo

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La exministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli, expresó que el gobierno nacional de Javier Milei no tiene intención de tomar medidas que favorezcan a los ciudadanos de a pie y que sí sostendrá el rumbo económico para favorecer a los grupos concentrados. También apuntó a la caída del consumo.

“El presidente está muy alejado de la realidad, dice que somos tontos los que hablamos de que había recesión, caída de consumo o endeudamiento, hasta dijo lo de la venta de TV en el Mundial, algo que fue desmentido por el propio sector por la baja en las ventas”, empezó diciendo en Somos Radio 530.

Para Miceli, el mandatario nacional vive una realidad paralela y brindó cifras de consumo en el país. “El consumo en supermercados, shopping y mayoristas, ha caído en los tres rubros, crecen las compras que se abonan con tarjetas de crédito porque es una forma de estirar el pago hasta el próximo vencimiento, es una bicicleta para comer, no para comprar un televisor”, puntualizó.

Felisa Miceli y el «favor» a los grupos concentrados

La exfuncionaria kirchnerista habla de que las medidas que adopta la administración libertaria no es en función de ayudar a los argentinos, sino que tiende a favorecer a los grupos concentrados de la economía, entendido en grandes empresas públicas y privadas.

“Sino se cambia el rumbo económico es porque el Gobierno tiene en su esencia o alma la convicción de que, si mejoran los ingresos de la población, mejorará el consumo y eso hará inevitablemente que suban los precios. Ante esta situación, prefiere que la gente se muera de hambre para sostener su modelo para que las grandes empresas sigan ganando mucho dinero”, explicó Miceli.

La exministra indica que el Gobierno no puede sostener el equilibrio fiscal

Sabido es que uno de los caballitos de batalla del gobierno de Milei es el equilibrio fiscal, algo que en junio se rompió por números negativos. Sobre este tema, Felisa Miceli reconoció que, en junio pasado, se dieron cifras que no esperaba el Ejecutivo.

A pesar de los esfuerzos y de decirles que tienen equilibrio o superávit fiscal, en junio dio negativo. No basta con recortar el gasto público, sino que la economía crezca para generar recursos al Estado”, había explicado la exministra de Economía de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner.

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