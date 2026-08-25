“Está renunciando”: Axel Kicillof acusó a Javier Milei de dejar indefensas a millones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó este martes al presidente Javier Milei de abandonar sus responsabilidades frente al crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas. Además, el mandatario provincial anticipó que el Gobierno bonaerense actuará contra las billeteras virtuales dentro de sus competencias.

“No es la gente, es Milei”

“El tema del endeudamiento el que tendría que estar regulándolo es Milei, pero hizo lo contrario, ya desde el DNU 70. Vienen desregulando todo el sistema crediticio y bancario en favor de las empresas y vamos a ver las ganancias de esas empresas”, cuestionó Kicillof en declaraciones a Radio 10. Y sostuvo: “No es la gente, es Milei y su política económica. Son cosas que tiene que hacer el Estado y está renunciando Milei y deja en situación de indefensión a millones de personas”.

Kicillof también apuntó contra las condiciones de algunos préstamos otorgados mediante plataformas digitales. “Hay billeteras digitales que se convirtieron casi en bancos pero sin regulaciones. El que debería estar regulando esto es Milei ante la desgracia de las familias”, afirmó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre.

Qué hará la Provincia con las billeteras virtuales

El mandatario bonaerense aclaró que la Provincia no tiene competencia para intervenir sobre las tasas de interés, pero sí puede actuar frente a otras situaciones que considera irregulares. “No nos podemos meter con la tasa de interés porque no nos llega la jurisdicción pero sí con otras cosas graves, desde que no te dicen con claridad qué tasas de interés que vas a ir pagando”, explicó.

En ese sentido, Kicillof anticipó las medidas que tomará su administración: “Más allá de que el gobierno nacional incumple, se borra, nosotros hasta donde tenemos competencia vamos a actuar”. El gobernador también cuestionó: “No es un asunto entre privados, como dice Milei. Hay problemas de Milei porque la política económica es salarios bajos y tasas altas”, sostuvo.

Hacia el cierre del reportaje, Kicillof vinculó la situación financiera de las familias con la angustia que genera la imposibilidad de afrontar las deudas. “La situación económica genera angustia y desesperación”, afirmó. A modo de síntesis, el mandatario provincial volvió a reclamar una mayor intervención del Estado frente al problema.