Causa cuadernos: un exgerente de Techint confirmó haber pagado casi un millón de dólares en coimas

Héctor Zabaleta fue quien atestiguó ante el TOF 7 y reconoció haber entregado dinero a Roberto Baratta, cercano a Julio de Vido

Este martes, en otra de las audiencias por el juicio por la causa cuadernos, que investiga presuntos hechos de corrupción en la obra pública en la era del kirchnerismo, un exdirectivo de la empresa Technit reconoció haberle pagado una coima a un allegado al funcionario Julio de Vido.

A través de un mensaje en la red social X, el periodista Diego Cabot, uno de los iniciadores de la investigación, explicó que ante el TOF 7, un exdirectivo de Techint admitió haber pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha del exfuncionario K en el año 2008.

“Sí, es cierto”, fue lo que declaró Héctor Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León en la audiencia de este martes en los tribunales porteños. Sobre el detalle de cuanto pagó en su momento, el testigo señaló que “cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”.

Causa Cuadernos: el exgerente de Techint complicó a Baratta

Por otro lado, el exmiembro de la empresa de Paolo Rocca admitió que las entregas de dinero fueron directamente a Roberto Baratta, quien en la causa está acusado como uno de los recaudadores de coimas en el gobierno kirchnerista y que la Justicia investiga hace varios años.

En su declaración ante los integrantes del Tribunal Oral Federal 7, Zavaleta acotó: “A pedido del señor (Roberto) Baratta, la primera vez me dijo que no quería ser visto por nadie, entonces yo lo hacía subir al auto, él ingresaba y yo le daba el paquete. El chofer no estaba cerca nuestro vehículo”.

El testimonio del exempleado de Techint, una de las grandes empresas argentinas, ha sido uno de los más relevantes de esta jornada. Esta causa judicial es una de las importantes de la Justicia nacional y fue iniciada en el año 2018 con la revelación de los escritos que sostendrían un esquema de corrupción con la obra pública.

La crítica del abogado de Cristina Kirchner a la Justicia

El abogado José Manuel Ubeira, uno de los defensores de Cristina Kirchner, habló del error cometido durante una de las jornadas del juicio por la causa cuadernos, en donde citaron a declarar a un testigo equivocado por tener el mismo nombre, lo que llevó a una gran cantidad de críticas hacia la Justicia argentina.