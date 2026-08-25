Baby Etchecopar cruzó a Javier Milei por “reírse” de quienes no llegan a fin de mes

El periodista y conductor de televisión y radio, Ángel ‘Baby’ Etchecopar cuestionó al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre las personas que no llegan a fin de mes y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional. Durante su editorial en el programa que conduce en A24, relató además la situación que atraviesa uno de sus hijos y aseguró que el problema afecta a buena parte de la sociedad.

Baby Etchecopar apuntó contra Javier Milei

“Mi hijo me dice que la empresa no le garpa, que se presenta en convocatoria, que no pagaron los aguinaldos, que no sabe qué hacer porque tiene un hijo…”, relató Baby durante su programa. En ese contexto, cuestionó directamente al mandatario: “Cuando te reíste de los ‘No llegó a fin de mes’, denosta un ‘Me ca*o en el pueblo’ tuyo. Yo podría laburar y comprarle la casa a un hijo, pero tengo tres. Es muy difícil comprar tres casas”.

El periodista sostuvo que la situación económica atraviesa a distintos sectores y apuntó contra el diagnóstico del Gobierno libertario. “Creo que este plan económico explotó, creo que es todo una mentira. Y más escuchando al presidente que le echa la culpa al pobre tipo que no llega a fin de mes”, afirmó.

Además, cuestionó la reacción de Javier Milei ante quienes manifiestan dificultades para afrontar sus gastos. “La mitad de los argentinos no está llegando a fin de mes. Si el presidente no le cree al pueblo evidentemente está viviendo en una burbuja, le están vendiendo el diario de Yrigoyen”, sostuvo.

El fuerte cuestionamiento al plan económico

Baby también apuntó contra el Presidente por una de las expresiones que utilizó para referirse a quienes atraviesan dificultades. “Evidentemente el presidente no está en sus cabales. Cuando mi hijo dice que no llega a fin de mes, usted lo imita y se le caga de risa. Se está riendo de mi hijo”, afirmó. Luego lanzó otra crítica al mandatario: “Usted porque no tiene hijos, tiene perros. Y un perro no es un hijo. Uno lo ama, pero no es un hijo”.

En relación con la economía, Etchecopar sostuvo: “El plan económico para mí fracasó y fracasa todos los días que hay más despidos, más necesidad”. También cuestionó los datos de inflación: “Hay una inflación tapada, no me mienta el 0,8%. Yo voy a hacer las compras al supermercado, tenemos una inflación de un 5% mínimo por mes. Hoy una harina cuesta $ 1.200, mañana $ 1.800”. “Yo llego a fin de mes, pero mis hijos no, y son tres. Y mis amigos tampoco, y son 15. Los empresarios que yo conozco le van como el culo”, agregó.

El periodista también ironizó sobre los cambios en el consumo: “Te dicen que bajó el consumo de carne pero aumentó el de pollo. Yo quiero comer un asado y usted me vende pollo. Gracias por hacerme comer a la carta”. Finalmente, Baby indicó: “Yo soy el rey de la puteada, pero nunca le dije a nadie ‘m*erda humana’. Lo suyo es querer denostar con una enfermiza capacidad escatológica para definir al de enfrente”. E insistió: “Es una desgracia no llegar a fin de mes, es una desgracia llorar porque no tenes para comprarle algo a tus hijos”.