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Interna Peronista en Chaco: acusan a Capitanich y su sector de ocultar encuestas

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Crece la tensión dentro del peronismo chaqueño de cara a los próximos desafíos electorales. Desde sectores cercanos al dirigente Juan Carlos Ayala aseguran que existirían encuestas que muestran un crecimiento de su imagen y lo posicionan como uno de los nombres con mayor proyección para la Gobernación del Chaco.

En ese marco, surgieron fuertes cuestionamientos hacia el sector que responde a Jorge Capitanich, al que acusan de no difundir determinados sondeos porque los resultados beneficiarían a Ayala.

🗣️ “Capitanich y sus oficialistas esconden las encuestas porque saben que Juan Carlos Ayala mide mucho en Chaco y se posiciona como el próximo gobernador”, sostienen desde el espacio que impulsa al dirigente.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron públicamente las encuestas mencionadas ni se conocieron sus fichas técnicas, por lo que los resultados no pueden ser considerados como un dato independiente o definitivo.

La disputa refleja además una interna cada vez más marcada dentro del peronismo chaqueño, donde distintos sectores buscan posicionarse y construir una alternativa de cara a las próximas elecciones.

Mientras algunos dirigentes reclaman unidad y una convocatoria amplia a todos los sectores, otros comienzan a medir fuerzas para definir quién tendrá mayor protagonismo en el futuro del justicialismo chaqueño.

📊 La pregunta que queda abierta es quién logrará convertirse en la principal alternativa electoral del peronismo chaqueño.

 

 

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