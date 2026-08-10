Preocupación en “Gran Hermano 2026”: Charlotte Caniggia se hartó y amenazó con abandonar la casa

Charlotte Caniggia protagonizó un fuerte momento en Gran Hermano 2026 (Telefe) después de una nueva discusión con sus compañeros. Cansada por el clima dentro de la casa, la mediática aseguró que quería abandonar el reality.

“Yo me voy, ya me tienen hinchada los huev…”, lanzó la hija de Mariana Nannis totalmente indignada con su situación en el programa.

Tal como se pudo ver en el video que se viralizó, Charlotte no ocultó su hartazgo y continuó: “Que se vayan a la mie… todos, me voy a mi casa, mirá si voy a estar aguantando m…”.

Charlotte Caniggia ¿cansada de Gran Hermano 2026? (Foto: captura Telefe)

Sus declaraciones encendieron las alarmas entre quienes siguen su participación en el programa, ya que no es la primera vez que manifiesta sentirse cuestionada por sus compañeros.

El fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham

El enojo de Charlotte se produjo después de un nuevo enfrentamiento con Sol Abraham durante la cena de nominados de este domingo. Todo comenzó cuando la mediática respondió a las críticas que venía recibiendo.

“Yo no digo nada, chicas”, comentó Charlotte. La respuesta de Sol fue inmediata: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”.

“No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”, retrucó la hija de Mariana Nannis. Pero Sol redobló la apuesta: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”.

Sol Abraham y Charlotte se enfrentaron en varias oportunidades dentro de la casa. (Foto: Captura Telefe)

El intercambio subió de tono y Charlotte apuntó directamente contra su compañera: “Si yo soy la mala, ¿por qué no tengo a nadie en contra de la casa? Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra”.

Santiago del Moro tuvo que intervenir para intentar moderar la situación y redirigir la conversación. Sol, sin embargo, respondió con ironía ante una de las intervenciones de su compañera: “Qué humilde”.

El enfrentamiento entre ambas participantes viene de larga data y se profundizó después de la salida de Sebastián Cola, quien funcionaba como uno de los principales aliados de Charlotte dentro de la casa.

En ese contexto, la mediática había explicado cómo atravesaba el conflicto con el resto de sus compañeros: “Siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce como soy. Hago mucho reality”.

Esta discusión volvió a dejar expuesta la tensión que atraviesa a Charlotte dentro del reality. Sin embargo, más allá de sus amenazas de abandonar la casa, también dejó en claro que está dispuesta a resistir hasta que sea el público quien decida su destino en el programa.