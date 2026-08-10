Denisse González de Gran Hermano recibió el alta después de una semana internada: “Me voy a casa”

La exparticipante del reality contó en sus redes que salió del estado de riesgo luego de varios días hospitalizada

Denisse González recibió este lunes el alta médica tras más de una semana internada en la Clínica Bazterrica, donde fue atendida por un descenso severo en sus niveles de plaquetas. La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde la exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 compartió su alivio con un mensaje que sus seguidores esperaban: “¡Me voy a casa!”

La internación se había desencadenado a partir de un chequeo de rutina que arrojó valores alarmantemente bajos. En los primeros análisis, los médicos detectaron que el recuento de plaquetas había caído a apenas tres mil, una cifra que obligó a su ingreso inmediato y al inicio de un tratamiento para estabilizar el cuadro. Durante los días que siguieron, la evolución no fue lineal: en un momento, los valores volvieron a descender y el equipo médico tuvo que ajustar el protocolo. Pese a eso, este lunes la balanza se inclinó hacia el alivio.

La exparticipante de Gran Hermano Argentina 2023/2024 informó en Instagram que vuelve a su casa después de la internación La exparticipante de Gran Hermano Argentina 2023/2024 informó en Instagram que vuelve a su casa después de la internación

“Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza”, escribió González en su cuenta de Instagram junto a un video que reúne distintos momentos de su estadía en la clínica. La frase sintetiza con precisión la situación: el alta no es el punto final. La modelo deberá regresar con frecuencia al hospital y mantener controles diarios mientras los especialistas continúan la búsqueda de un diagnóstico definitivo.

Quien estuvo presente durante toda la internación fue Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023 y pareja de González. Días atrás, él mismo había dado una mirada a esos días a través de sus redes, donde mostró la textura cotidiana de acompañar a alguien en una clínica: el mate compartido, los juegos de mesa sobre la cama, un set de Lego a medio armar sobre la mesita, una partida de Exploding Kittens con las cartas desparramadas sobre las sábanas. La habitación de la Clínica Bazterrica se convirtió, durante más de diez días, en el escenario de una rutina construida dentro de lo que no tiene nada de rutinario. Mascia no se fue.

También pasaron por allí la madre, el padre y las amigas de Denisse. En el posteo del alta, ella lo recordó con claridad: “Mi imperio romano es recordar que, mientras estaba internada, mi mamá, mi papá, mi novio y mis amigas dejaron todo de lado para quedarse conmigo y repetirme que todo iba a estar bien”. Las visitas llegaron con flores y con planes para hacer tiempo: mosaicos de piedritas de colores, películas animadas en la computadora, y un cuaderno donde alguien dibujó un gatito rodeado de pétalos violetas con la firma “Plaquetitas”.

La internación de Denisse González comenzó por un chequeo de rutina que detectó un descenso severo de plaquetas La internación de Denisse González comenzó por un chequeo de rutina que detectó un descenso severo de plaquetas

En sus historias de Instagram, González agradeció al equipo de la Clínica Bazterrica por el trato recibido durante los días de internación. “Y también agradezco a todo el equipo de la @clinicabazterrica que me cuidó con tanta dedicación y cariño durante estos días”, escribió junto a la imagen de la bomba de infusión que acompañó gran parte de su estadía.

El regreso al hogar, acompañada por Mascia, no cierra el proceso. La joven lo dejó claro en sus historias: “Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”. Y en ese mismo espacio, dirigió unas palabras a los miles de seguidores que la acompañaron durante la internación: “Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”.

Lo que celebra la influencer en este momento no es la curación, sino algo más concreto y más inmediato: poder dormir en su propia cama, caminar, sentir el sol en la cara. “Abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”, cerró en su posteo.