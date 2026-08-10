Una actriz de “Harry Potter” reveló la impactante suma que gana por día con OnlyFans

Se trata de Jessie Cave, que le dio un vuelco a su carrera hace poco más de un año.

Jessie Cave, la actriz que interpretó a Lavender Brown en tres películas de la saga de Harry Potter, reveló la fortuna que gana por el contenido que publica en la plataforma OnlyFans.

En una entrevista con el medio británico The Times, la actriz dio detalles de las publicaciones que sube a la red social para adultos.

“En un año gané mucho más dinero que en toda mi carrera como actriz”, declaró Cave, de 39 años, que participó en las últimas películas sobre el famoso mago.

Cuánto gana la actriz de “Harry Potter” que publica contenido en OnlyFans

La actriz, que se unió a la plataforma en 2025, precisó que en un buen día de facturación llega a ganar 20 mil dólares. Cave detalló que si bien le cobra a sus seguidores 6 dólares al mes, gana más con los mensajes privados que incorporó la plataforma. Es dinero, dijo, fue lo que más ganancia le dio y todo fue a su ahorro.

“Pensé que ganaría cinco mil dólares, que me duraría unos meses y que me daría tiempo para decidir qué íbamos a hacer. Pero ya pasó más de un año y medio y, sinceramente, nos salvó la vida”, sostuvo.

En la entrevista, Cave planteó que estaba desesperada por la falta de oportunidades laborales dentro de la actuación luego de hacerse famosa por su rol en las películas de Harry Potter en las que participó.

Jessie Cave, en una escena de una de las películas de “Harry Potter” en las que participó. (Foto: Warner)

Cave tiene cuatro hijos con su pareja de hace muchos años y necesitaba ingresos adicionales. “No podría ir a trabajar, por ejemplo, a un supermercado porque no puedo permitirme el cuidado de mis hijos, y tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo allí”, explicó.

Luego, explicó que consideró en reciclarse profesionalmente en otra carrera, pero que no logró encontrarle la vuelta. “Tuve una crisis nerviosa y pensé, ‘se terminó la actuación, lo dejo’. No teníamos dinero”, expuso.

Jessie escribió y protagonizó obras de teatro, publicó libros y se convirtió en madre de cuatro hijos. (Foto: instagram @jessiecave)

También sostuvo que esta nueva faceta que está explorando la hace sentir bien. “Después de tener cuatro hijos y sentirme invisible durante tanto tiempo, esto me resultó muy atractivo”, opinó.