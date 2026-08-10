Brenda Gandini cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: karaoke, gastronomía y celebridades

Para darle la bienvenida a una nueva etapa en su vida, la actriz reunió a su círculo de amigos y colegas para compartir una fiesta a todo ritmo y diversión

Brenda Gandini decidió celebrar sus 42 años de la mejor manera: rodeada de su familia, amigos y colegas del espectáculo en una noche repleta de alegría y complicidad. La actriz, que suele mostrar su costado más relajado y espontáneo en redes sociales, compartió con sus seguidores un álbum de fotos que reflejó los mejores momentos del festejo. En un entorno distendido y festivo, la celebración se transformó en una verdadera reunión de afectos, con Gonzalo Heredia como compañero incondicional y una lista de invitados que reunió a varias figuras reconocidas de la televisión y el teatro.

La celebración, que se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, contó con la presencia de varias figuras reconocidas. Pedro Alfonso, Paula Chaves, Sabrina Rojas, Violeta Urtizberea, Mica Vázquez, Sofi Morandi, Benjamín Rojas y Cande Molfese fueron algunos de los que dijeron presente para acompañar a Brenda en su día especial. El encuentro también fue una oportunidad para que el ambiente artístico se reuniera en un clima distendido, lejos de cámaras y flashes, y disfrutara de una velada pensada para celebrar la vida y la amistad.

La cumpleañera posó con la torta de cumpleaños y se llevó todas las miradas con su look La cumpleañera posó con la torta de cumpleaños y se llevó todas las miradas con su look

Brenda Gandini celebró la velada junto a su pareja y padre de sus hijos, Gonzalo Heredia Brenda Gandini celebró la velada junto a su pareja y padre de sus hijos, Gonzalo Heredia

“¡Ayer fue mi cumpleaños, pero también una excusa para ver a mucha gente que amo y festejar un rato la vida todos juntos!”, escribió Brenda junto a las imágenes, que reflejaron el clima relajado y afectuoso de la noche. “Una noche increíble”, resumió, dejando en claro la alegría de poder rodearse de quienes la acompañan en el día a día y la han visto crecer tanto en lo profesional como en lo personal.

La velada contó con la presencia de famosso como Sabrina Rojas, con quien Gandini mantiene una estrecha amistad La velada contó con la presencia de famosso como Sabrina Rojas, con quien Gandini mantiene una estrecha amistad

La actriz junto a algunas de sus invitadas, entre ellas Violeta Urtizberea La actriz junto a algunas de sus invitadas, entre ellas Violeta Urtizberea

Gandini disfrutó de la compañía de amigos como de la variedad de platos individuales Gandini disfrutó de la compañía de amigos como de la variedad de platos individuales

El festejo tuvo de todo: desde una cena con platos en formato individual, como preparaciones con arroz, hierbas frescas, pescado, palta y vegetales servidos en bowls con palillos, hasta una barra de tragos completa que ofreció cócteles originales. También hubo opciones para los amantes del vino espumante, chardonnay, malbec y hasta limonada de lemongrass para quienes prefirieron las bebidas sin alcohol.

El ambiente cálido y la buena música acompañaron la velada, que tuvo su punto más alto cuando los invitados se animaron a un karaoke que terminó por desatar las carcajadas y el aplauso general.

El look de Brenda estuvo a la altura de la celebración: apostó por un total black que incluyó un vestido corto con detalles de plumas, medias al tono y botas, mientras que una corona la convirtió en la indiscutida reina de la noche. Además, le sumó un maquillaje plateado junto a unos brillos y un diseño de estrella que se robaron toda la atención.

Brenda Gandini y Sofi Morandi posaron frente a la cámara Brenda Gandini y Sofi Morandi posaron frente a la cámara

La velada contó con una variedad de tragos para los invitados y la cumpleañera La velada contó con una variedad de tragos para los invitados y la cumpleañera

Uno de los puntos más esperados fue la llegada de la torta de cumpleaños, de varios pisos y con una cobertura de merengue que se robó todas las miradas. Decorada con dos velas largas doradas, la torta fue el centro de la mesa principal y el escenario para el clásico momento de soplar las velitas. Brenda, rodeada de sus seres queridos y todavía con su corona puesta, hizo una pausa para agradecer y reflexionar sobre el verdadero sentido del encuentro.

Las imágenes de la noche, que rápidamente se llenaron de ‘me gusta’ y comentarios en redes, muestran el clima distendido y festivo que se vivió: abrazos, selfies, coreografías improvisadas y mucha alegría. Los saludos de sus hijos, la presencia cercana de Heredia y el acompañamiento de sus amigas del medio terminaron de completar el cuadro de una celebración auténtica y sin estridencias, donde lo más importante fue el reencuentro y la posibilidad de compartir.

Entre los invitados se destacó Benjamín Rojas, quien dio el presente a una noche llena de gastronomía Entre los invitados se destacó Benjamín Rojas, quien dio el presente a una noche llena de gastronomía

La actriz junto a Cande Molfese y Mica Vázquez La actriz junto a Cande Molfese y Mica Vázquez

Entre karaoke y abrazos con parejas como Pedro Alfonso y Paula Cahves, Gandini disfrutó a pleno de su fiesta (Instagram) Entre karaoke y abrazos con parejas como Pedro Alfonso y Paula Cahves, Gandini disfrutó a pleno de su fiesta (Instagram)

Así, Brenda Gandini celebró un nuevo año de vida fiel a su estilo: rodeada de afectos, con un guiño a la moda y la espontaneidad, y disfrutando cada instante. En una noche donde la consigna fue festejar y agradecer, la actriz demostró que el paso del tiempo puede ser la mejor excusa para reunir a los que importan y brindar, juntos, por todo lo bueno que está por venir.