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Brenda Gandini cumplió 42 años y lo celebró a lo grande: karaoke, gastronomía y celebridades

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Para darle la bienvenida a una nueva etapa en su vida, la actriz reunió a su círculo de amigos y colegas para compartir una fiesta a todo ritmo y diversión

Brenda Gandini decidió celebrar sus 42 años de la mejor manera: rodeada de su familia, amigos y colegas del espectáculo en una noche repleta de alegría y complicidad. La actriz, que suele mostrar su costado más relajado y espontáneo en redes sociales, compartió con sus seguidores un álbum de fotos que reflejó los mejores momentos del festejo. En un entorno distendido y festivo, la celebración se transformó en una verdadera reunión de afectos, con Gonzalo Heredia como compañero incondicional y una lista de invitados que reunió a varias figuras reconocidas de la televisión y el teatro.

La celebración, que se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, contó con la presencia de varias figuras reconocidas. Pedro AlfonsoPaula ChavesSabrina Rojas, Violeta Urtizberea, Mica Vázquez, Sofi MorandiBenjamín Rojas y Cande Molfese fueron algunos de los que dijeron presente para acompañar a Brenda en su día especial. El encuentro también fue una oportunidad para que el ambiente artístico se reuniera en un clima distendido, lejos de cámaras y flashes, y disfrutara de una velada pensada para celebrar la vida y la amistad.

La cumpleañera posó con la torta de cumpleaños y se llevó todas las miradas con su lookLa cumpleañera posó con la torta de cumpleaños y se llevó todas las miradas con su look
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeBrenda Gandini celebró la velada junto a su pareja y padre de sus hijos, Gonzalo Heredia

¡Ayer fue mi cumpleaños, pero también una excusa para ver a mucha gente que amo y festejar un rato la vida todos juntos!”, escribió Brenda junto a las imágenes, que reflejaron el clima relajado y afectuoso de la noche. “Una noche increíble”, resumió, dejando en claro la alegría de poder rodearse de quienes la acompañan en el día a día y la han visto crecer tanto en lo profesional como en lo personal.

Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeLa velada contó con la presencia de famosso como Sabrina Rojas, con quien Gandini mantiene una estrecha amistad
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeLa actriz junto a algunas de sus invitadas, entre ellas Violeta Urtizberea
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeGandini disfrutó de la compañía de amigos como de la variedad de platos individuales

El festejo tuvo de todo: desde una cena con platos en formato individual, como preparaciones con arroz, hierbas frescas, pescado, palta y vegetales servidos en bowls con palillos, hasta una barra de tragos completa que ofreció cócteles originales. También hubo opciones para los amantes del vino espumante, chardonnay, malbec y hasta limonada de lemongrass para quienes prefirieron las bebidas sin alcohol.

El ambiente cálido y la buena música acompañaron la velada, que tuvo su punto más alto cuando los invitados se animaron a un karaoke que terminó por desatar las carcajadas y el aplauso general.

El look de Brenda estuvo a la altura de la celebración: apostó por un total black que incluyó un vestido corto con detalles de plumas, medias al tono y botas, mientras que una corona la convirtió en la indiscutida reina de la noche. Además, le sumó un maquillaje plateado junto a unos brillos y un diseño de estrella que se robaron toda la atención.

Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeBrenda Gandini y Sofi Morandi posaron frente a la cámara
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeLa velada contó con una variedad de tragos para los invitados y la cumpleañera

Uno de los puntos más esperados fue la llegada de la torta de cumpleaños, de varios pisos y con una cobertura de merengue que se robó todas las miradas. Decorada con dos velas largas doradas, la torta fue el centro de la mesa principal y el escenario para el clásico momento de soplar las velitas. Brenda, rodeada de sus seres queridos y todavía con su corona puesta, hizo una pausa para agradecer y reflexionar sobre el verdadero sentido del encuentro.

Las imágenes de la noche, que rápidamente se llenaron de ‘me gusta’ y comentarios en redes, muestran el clima distendido y festivo que se vivió: abrazos, selfies, coreografías improvisadas y mucha alegría. Los saludos de sus hijos, la presencia cercana de Heredia y el acompañamiento de sus amigas del medio terminaron de completar el cuadro de una celebración auténtica y sin estridencias, donde lo más importante fue el reencuentro y la posibilidad de compartir.

Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeEntre los invitados se destacó Benjamín Rojas, quien dio el presente a una noche llena de gastronomía
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeLa actriz junto a Cande Molfese y Mica Vázquez
Brenda Gandini celebra su cumpleaños con amigos y karaokeEntre karaoke y abrazos con parejas como Pedro Alfonso y Paula Cahves, Gandini disfrutó a pleno de su fiesta (Instagram)

Así, Brenda Gandini celebró un nuevo año de vida fiel a su estilo: rodeada de afectos, con un guiño a la moda y la espontaneidad, y disfrutando cada instante. En una noche donde la consigna fue festejar y agradecer, la actriz demostró que el paso del tiempo puede ser la mejor excusa para reunir a los que importan y brindar, juntos, por todo lo bueno que está por venir.

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