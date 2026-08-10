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La Justicia indaga a la expareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género

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Luis Cavanagh estaba citado por la acusación que presentó la actriz. “Hubo un hecho muy violento”, afirmó Gaetani.

La Justicia de Pilar indagó al empresario Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, en la causa por violencia de género contra la actriz.

La decisión de indagar a Cavanagh la tomó la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, encabezada por María José Basiglio. Presuntamente, la funcionaria judicial reunió pruebas suficientes para avanzar con la investigación en contra del empresario.

Qué dijo Romina Gaetani sobre la denuncia por violencia de género a su expareja

En junio, Romina Gaetani había hablado sobre la denuncia por violencia de género que presentó contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh.

Durante una entrevista con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz no se había mostrado esperanzada por lo que pudiera pasar con su ex.

“Hasta acá yo puedo llegar”: el relato de Romina Gaetani sobre el episodio que cambió todo. (Foto: Instagram / rominagaetani)
“Hasta acá yo puedo llegar”: el relato de Romina Gaetani sobre el episodio que cambió todo. (Foto: Instagram / rominagaetani)

“Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas. Mi ex tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la Justicia”, consideró, en aquel momento.

En otro punto de la charla, la exprotagonista de Soy Gitano explicó cómo llegó a naturalizar el ciclo tóxico de su noviazgo: “El abuso emocional, físico, económico, no lo vi porque creí, porque estaba enamorada, porque perdonaba y porque volvía cada vez que él me pedía volver a la relación”.

Luego, reflexionó sobre las situaciones alarmantes que durante mucho tiempo no logró reconocer dentro del vínculo. “Mi límite lo descubrí en el momento que vi las manos de ese hombre que decía amarme sobre mi cuerpo”, expresó.

Sin brindar detalles, la entrevistada finalmente reveló cuál fue el momento que marcó un punto de no retorno. “Hubo un hecho muy violento que hizo que yo pusiera mi teléfono en altavoz y llamara a mi amiga abogada. Ella se comunicó con el 911 y escuchó las cosas que pasaron dentro de esa casa. Y dije: ‘Hasta acá yo puedo llegar’”.

Romina Gaetani denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh. (Foto: Captura Ciudad Magazine)
Romina Gaetani denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh. (Foto: Captura Ciudad Magazine)

Hacia el final de la charla con Dlugi, la también cantante habló sobre los sentimientos que suelen aparecer después de acudir a la justicia. “Genera culpa, vergüenza, arrepentimientos, todas esas cosas que las víctimas de violencia solemos todas decir. Sí, es verdad, se siente eso”, afirmó.

Para la actriz, esas emociones están directamente relacionadas con las dinámicas de este tipo de relaciones. “Lo que justamente esa pareja te hizo sentir es que seas vos la culpable. Y ellos victimizarse. Entonces entendés que la culpa no es tuya, te la impusieron”, concluyó.

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