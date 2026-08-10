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Ailén Cova mostró fotos de la intimidad de sus vacaciones junto a Alexis Mac Allister y un detalle indignó a sus seguidores

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A través de sus redes sociales dejaron ver parte de sus días de descanso en la playa junto a su hija Alaia.

Ailén Cova compartió en sus redes sociales varias fotos de sus vacaciones en la playa con Alexis Mac Allister y su hija Alaia. Más allá de la felicidad que buscó transmitir con las postales, hubo un detalle que causó indignación entre sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, la influencer subió un álbum en el que registró la intimidad familiar en sus días de descanso. “Mucho amor en verano”, expresó ella en la descripción de la publicación.

Una de las postales que publicó Cova mostró una comparación entre unas vacaciones anteriores y las actuales. En ambas fotografías aparece junto a Mac Allister en un escenario similar, aunque esta vez con una integrante más de la familia: su bebé Alaia.

La comparación que hizo Ailén Cova entre el 2024 y 2026. (Foto: Instagram/ailencova)
La comparación que hizo Ailén Cova entre el 2024 y 2026. (Foto: Instagram/ailencova)

“Volvimos con una nueva integrante y cambios de look”, escribió la influencer junto a las imágenes.

Incluso, Ailén recuperó una foto que había compartido en julio de 2024. En aquella postal se podían ver dos letras “A” hechas con caracoles y arena alrededor de un corazón.

Ailén, Alexis y Alaia. (Foto: Instagram/ailencova)
Ailén, Alexis y Alaia. (Foto: Instagram/ailencova)

Ahora, en la nueva versión, apareció una tercera letra para representar a Alaia, la hija que tuvo con el futbolista, además de verse los pies de la pequeña.

Durante la estadía, la influencer también mostró algunos de los looks que eligió para los días de playa. En una de las fotos lució una microbikini verde oliva, mientras que su hija apareció con distintos accesorios para protegerse del sol.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister de vacaciones. (Foto: Instagram/ailencova)
Ailén Cova y Alexis Mac Allister de vacaciones. (Foto: Instagram/ailencova)

Las publicaciones rápidamente recibieron cientos de comentarios. Sin embargo, algunos usuarios hicieron hincapié en la fecha en que tanto Cova como Mac Allister decidieron compartir las imágenes.

“Murió el papá de un compañero de fútbol, ¿y ella sube esto? Nuestro capitán está pasando por tremendo dolor”, cuestionó una internauta, en referencia a Jorge Messi.

El futbolista también recibió críticas por su actitud. “¿Justo ahora? No da”, “No da, flaco” y “A destiempo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Ailén Cova con Alaia, la beba que tuvo con Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/ailencova)
Ailén Cova con Alaia, la beba que tuvo con Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/ailencova)

En medio de la polémica, algunos internautas aseguraron que Ailén tomó una decisión para ignorar esos mensajes con críticas. “Eliminando comentarios así cualquiera”, escribió otra usuaria, en referencia a las respuestas que aparecieron debajo de la publicación de la pareja de Mac Allister.

Con estas vacaciones, Mac Allister se tomó un descanso y aprovechó para compartir más tiempo con su familia, después de las semanas que pasó en el Mundial 2026 con la Selección argentina. Ahora el mediocampista ya se reincorporó a los entrenamientos de su club, el Liverpool.

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