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Dos participantes de Gran Hermano 2026 engañaron a las cámaras e hicieron el amor

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Uno de los protagonistas aseguró que fueron varias noches de pasión sin que nadie se diera cuenta.

En esta edición de Gran Hermano 2026 (Telefe) hubo muchas peleas, pero también existieron momentos para el romanticismo, aunque fueron pocos.

En las últimas horas se conoció que dos participantes hicieron el amor en una de las habitaciones, aunque las imágenes nunca salieron a la luz porque nadie se habría dado cuenta.

Los protagonistas de los encuentros sexuales fueron Franco Zunino y Nenu López, quienes quedaron eliminados hace muy poco. Si bien se los vio dándose besos muy apasionados ante las cámaras, cuando pasaron a la acción bajo las sábanas ninguna detectó movimientos sospechosos.

La ducha hot de Zunino y Nenu. (Foto: captura de Telefe)
La ducha hot de Zunino y Nenu. (Foto: captura de Telefe)

“Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien. Cuando salí lo primero que pregunté es si mi papá me había desheredado”, bromeó la bailarina en DGO.

Ahora que ambos están afuera de la casa más famosa del país, ya no hay limitaciones para amarse: confirmaron que hacen el amor tres veces al día. “Me parece superimportante en una relación”, remarcó Zunino.

Nenu y Zunino, la nueva parejita hot de "Gran Hermano 2026". (Foto: captura de Telefe)
Nenu y Zunino, la nueva parejita hot de “Gran Hermano 2026”. (Foto: captura de Telefe)

Quiénes fueron los últimos eliminados de Gran Hermano 2026

El lunes, Manu Ibero abandonó el juego por decisión del público. Quedó en el versus con Luana Fernández, la candidata a irse por robar dentro de la casa más famosa de país, y se sorprendió al escuchar el veredicto de los televidentes.

Si bien era uno de los favoritos a llevarse el premio mayor, su imagen cayó en los últimos días por varios motivos.

Manu Ibero, afuera de Gran Hermano 2026. (Foto: captura de Telefe)
Manu Ibero, afuera de Gran Hermano 2026. (Foto: captura de Telefe)

Uno estuvo vinculado a sus fuertes críticas hacia Lionel Messi, a quien acusó de no tener un buen nivel futbolístico. A Manuel también lo involucraron en una causa polémica: viralizaron que sería amigo de una persona muy cercana a Máximo Thomsen, uno de los condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa.

Este jueves, luego de una placa exprés, se retiró del juego JC por ser el menos votado para continuar en el reality. El lunes habrá otra salida, y poco a poco se acerca la final, que será el 22 de septiembre.

JC fue eliminado de Gran Hermano 2026 este jueves. (Foto: Telefe)
JC fue eliminado de Gran Hermano 2026 este jueves. (Foto: Telefe)

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