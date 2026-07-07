Un estudio dice que los chicos que trepaban árboles para divertirse desarrollaron una capacidad clave

Aunque suele verse como una actividad peligrosa que conviene evitar, treparse a los árboles es una de las prácticas más comunes durante la infancia. Si bien muchos adultos la prohíben por miedo a caídas y lastimaduras, un estudio reveló que este tipo de juego tiene un papel importante en el desarrollo emocional de los más chicos.

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Evolutionary Psychology, este tipo de actividades, que generan emoción y cierto nivel de desafío físico, se conocen como “juego riesgoso”. Además de trepar árboles, incluyen jugar en altura, correr a gran velocidad o explorar lugares desconocidos.

Qué dice el estudio sobre los chicos que se trepaban a árboles

Según la investigación, este tipo de actividades tienen un “efecto antifóbico” en la infancia. Es decir que, al exponerse al miedo y la adrenalina, los chicos reconocen sus límites y aprenden a manejar mejor esas sensaciones.

Al trepar árboles, los chicos aprenden a reconocer sus propios límites. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Además de usar fuerza, equilibrio y coordinación al treparse a un árbol, el chico tiene que calcular dónde apoyar los pies, qué rama sostiene su peso y hasta dónde puede subir. Esta toma de decisiones lo lleva a evaluar el riesgo de sus acciones en tiempo real.

Es por esto que, lejos de desarrollar temeridad, este juego ayuda a manejar el miedo. Con este tipo de actividades, los chicos aprenden a diferenciar un desafío que está dentro de sus límites de una situación realmente peligrosa que los expone a caídas y lastimaduras.

Por qué no se trata de dejarlos hacer cualquier cosa

Esto no significa exponer a los chicos a peligros innecesarios, aclaran los especialistas. Es fundamental permitir juegos que vayan acorde a su edad, en entornos seguros y con la supervisión de los adultos. Sin embargo, no hay que eliminar las experiencias desafiantes que aparecen con este tipo de actividades.

Según distintas investigaciones, la protección excesiva limita oportunidades clave para el desarrollo. Si no tienen espacio para probar, equivocarse e intentar de nuevo, pierden oportunidades de ganar independencia y confianza.

Para los especialistas, es importante controlar pero no en exceso, ya que es importante que sientan temor y adrenalina. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Así, aunque puede parecer peligroso, treparse a un árbol sirve como una experiencia de aprendizaje en la infancia. En cada movimiento, los chicos se ponen a prueba a sí mismos, enfrentan la incertidumbre y descubren cómo manejar el miedo.