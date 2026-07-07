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POLICIALES

Secuestraron 11 toneladas de madera sin documentación en operativos rurales en Tres Isletas

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Dos camioneros fueron notificados por infracción a la Ley de Bosques. La carga de algarrobo y quebracho colorado quedó a disposición de la autoridad competente.

Efectivos de la Sección Rural Lalelay  secuestraron 11 toneladas de madera transportada sin documentación  durante dos procedimientos realizados en el departamento Maipú, en el marco de un operativo de seguridad preventiva desplegado en la zona rural de Tres Isletas  .

El primer control se realizó en colonia Vélez Sarsfield  , donde los agentes interceptaron un camión Ford F-6000  que trasladaba 5.000 kilos de leña de algarrobo  . Según informaron, el conductor no contaba con la documentación exigida para el transporte de productos forestales, por lo que la carga fue secuestrada.

Secuestraron 11 toneladas de madera sin documentación

Horas más tarde, en el paraje El 42  , los uniformados demoraron la marcha de otro camión, un Ford F-70  , que transportaba 6.000 kilos de rollizos de quebracho colorado  , también sin los papeles correspondientes.

En ambos procedimientos intervino la Dirección de Bosques de la Provincia  , mientras que los dos camioneros fueron notificados por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 2079-R de Bosques  .

Secuestraron 11 toneladas de madera sin documentación

La totalidad de la carga forestal secuestrada quedó a disposición de la autoridad competente, en el marco de los controles destinados a prevenir el transporte ilegal de madera nativa  en el interior chaqueño.

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